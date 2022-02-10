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「四朝元老」齊廣璞冬奧摘銀 妻含淚：他終於實現夢想

中新社長春2月10日電
冬奧會自由式滑雪空中技巧混合團體賽10日晚間舉行，中國名將齊廣璞與隊友合力摘得銀牌。(美聯社)
冬奧會自由式滑雪空中技巧混合團體賽10日晚間舉行，中國名將齊廣璞與隊友合力摘得銀牌。(美聯社)

北京冬奧會自由式滑雪空中技巧混合團體賽10日晚間舉行。中國名將齊廣璞與隊友合力摘得銀牌，這位冬奧會“四朝元老”終於在家門口實現了奧運獎牌零的突破。

當晚，長春市冬季運動管理中心組織教練員、運動員及齊廣璞的父母、妻女等一同見證了這一美妙時刻。

齊廣璞3歲的小女兒平時很頑皮，比賽中則坐在奶奶懷裡，乖乖等待爸爸的出現。每當齊廣璞騰空而起時，她都使勁揮舞著旗子，用稚嫩的聲音為爸爸加油助威。

「非常完美。」作為父親的齊俊濤在兒子完成第二跳後，喜悅之情溢于言表。

生於1990年的齊廣璞，4歲便開始練習自由式滑雪空中技巧，10歲入選長春自由式滑雪空中技巧隊。23歲那年，齊廣璞一鳴驚人，在自由式滑雪世錦賽上，他完成了向後翻騰三周加轉體1800度的動作，這一動作難度系數5.0，冠絕賽場。

這些年，齊廣璞拿到的獎項不勝枚舉，世界杯冠軍、世錦賽冠軍各得兩次。不過，他參加過溫哥華、索契、平昌三屆冬奧會，都未能收穫獎牌。

此次圓夢北京，齊廣璞一家人顯得非常激動。「他終於實現了自己的夢想。」他的妻子趙姗姗紅著眼眶說。 

在家人眼裡，齊廣璞是懂事的孩子，是有擔當的丈夫，對家裡總是報喜不報憂。母親楊運鈴頗顯無奈地說，關於兒子的一些消息，她總是聽別人說了才知道，等自己去問的時候，往往已經過去了。

為備戰北京冬奧會，齊廣璞已經一年多沒有回家了。為了讓他安心備戰，趙姗姗承擔起了家裡的所有大小事務。「我們分工明確，我要照顧好家，他則要安心訓練和比賽，為國爭光。」

目前，向後翻騰三周加轉體1800度的動作仍是自由式滑雪空中技巧的第一難度。不過，很多後起之秀都有能力挑戰這一動作。曾為運動員的趙姗姗認為，齊廣璞最大的對手還是他自己。 

「今天的比賽他發揮得很好，尤其最後一跳很完美。」趙姗姗說，希望他能保持住狀態，在接下來的個人賽中給大家奉獻一場精彩的表演。

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