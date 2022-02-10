冬奧／為表現致歉 羽生結弦：我已經拚盡全力
日本花滑王子羽生結弦今天在冬奧花滑男子長曲項目再次發生了兩次失誤，最終也以第4名成績作收無緣3連霸，儘管在長曲賽事結束後他帶著微笑離場，但賽後受訪時仍是難掩失望之情，強調雖然這次比賽過程並不順利，但確實已經盡力了。
羽生結弦今天在花滑男單長曲項目開場後就發生兩次跌倒的失誤，僅管隨即調整心情後順利完成整個表演曲目，並在長曲拿下188.06分的第三高分，但加上日前短曲也發生失誤拿下95.15分，最終仍是無緣站上頒獎台，以第4名成績作收。
對於無緣3連霸，羽生結弦賽後也不忘感謝各界對他的支持，並為自己的表現致歉，「真的很感謝大家，不知道這次我的表現是否滿足大家的期待，但大家對我的支持我都感受到了，說實話我也感到很抱歉。不論是在場內還是場外，我都希望這是一場向大家表達謝意的表演。」
羽生結弦強調，儘管最後僅以第4名成績作收，但確實已經使盡全力，「很難形容我的心情，我認為陳巍已經把他所掌握的技術全部都展現了出來，而同樣的我也把我驕傲的東西都投入到這次的冬奧會上，我真的拚盡了全力。」
談到今天挑戰4A未能達成，羽生結弦也說：「說實話我已經展現了自己的水平，很明顯，我的4A跳得比之前比賽還好，當然我覺得自己可以做得更好，但今天我已經盡力做到最好。我知道在比賽中是不可以有失誤的，這樣會讓你無法贏得比賽，但我覺得『天與地』的故事，就是因為我前半段所犯的錯，才能夠詮釋出來。」
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