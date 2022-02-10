冬奧／為表現致歉 羽生結弦：我已經拚盡全力

日本花滑王子羽生結弦。路透

日本花滑王子羽生結弦 今天在冬奧花滑男子長曲項目再次發生了兩次失誤，最終也以第4名成績作收無緣3連霸，儘管在長曲賽事結束後他帶著微笑離場，但賽後受訪時仍是難掩失望之情，強調雖然這次比賽過程並不順利，但確實已經盡力了。

羽生結弦今天在花滑男單長曲項目開場後就發生兩次跌倒的失誤，僅管隨即調整心情後順利完成整個表演曲目，並在長曲拿下188.06分的第三高 分，但加上日前短曲也發生失誤拿下95.15分，最終仍是無緣站上頒獎台，以第4名成績作收。

對於無緣3連霸，羽生結弦賽後也不忘感謝各界對他的支持，並為自己的表現致歉，「真的很感謝大家，不知道這次我的表現是否滿足大家的期待，但大家對我的支持我都感受到了，說實話我也感到很抱歉。不論是在場內還是場外，我都希望這是一場向大家表達謝意的表演。」

羽生結弦強調，儘管最後僅以第4名成績作收，但確實已經使盡全力，「很難形容我的心情，我認為陳巍 已經把他所掌握的技術全部都展現了出來，而同樣的我也把我驕傲的東西都投入到這次的冬奧會上，我真的拚盡了全力。」

談到今天挑戰4A未能達成，羽生結弦也說：「說實話我已經展現了自己的水平，很明顯，我的4A跳得比之前比賽還好，當然我覺得自己可以做得更好，但今天我已經盡力做到最好。我知道在比賽中是不可以有失誤的，這樣會讓你無法贏得比賽，但我覺得『天與地』的故事，就是因為我前半段所犯的錯，才能夠詮釋出來。」