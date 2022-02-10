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不滿北京冬奧？中國留學生在韓國被圍毆

中央社／台北10日電

北京冬奧會一連串事件引發韓國民眾極度不滿後，一名中國留學生昨晚因此在釜山遭兩名韓國人圍毆受傷。中國外交部有關單位今天通報，駐釜山總領館已連繫當事人並協調警方立案調查。

微博帳號＠孫世曼昨晚起接連發圖文影片指控，一名中國留學生9日晚間在家樓下抽菸，被兩名韓國人打了，因為他們聽見他是中國人。圍毆過程中直接把留學生的頭往牆上撞，頭部都腫了，還進行語言上的威脅恐嚇。

＠孫世曼稱，真的是非常的無語，就因為冬奧會，然後韓國人就可以莫名其妙的毆打在韓國的留學生？發微博是為了提醒一下在韓國留學的同學們一定要保護好自己。

＠孫世曼並稱，受傷留學生報警處理後，韓國員警卻不作為，希望大事化小小事化了，認為事件性質為「一般摩擦」，僅讓施暴者賠錢了事。「我們根本就沒還手，我們也不需要你經濟賠償。那以後是不是你們韓國人打完我們，賠錢就可以了？而且真的是摩擦，你們跑什麼？」

＠孫世曼爆料引發數十萬中國網友關注並痛批韓人後，中國外交部領事保護中心官方微博＠領事直通車今天傍晚通報：「我們對此高度關注。駐釜山總領館已聯繫當事人瞭解情況並提供積極協助，協調當地警方立案調查，並將持續跟進。我們將全力維護在海外的中國公民的合法權益和人身安全。」

中國留學生 微博 北京冬奧

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