冬奧／害羽生結弦「卡洞」？粉絲找俄選手算帳

大批羽生粉絲開始尋找是誰在冰上打洞，嫌疑最大的就是在他之前出場的俄羅斯選手莫扎列夫，日前甚至還遭到死亡威脅。（美聯社）

日本 「滑冰王子」羽生結弦 8日在冬奧男子花式滑冰短曲項目登場，可惜第一跳就因「卡洞」發生失誤，想要完成男子三連霸相當有難度，大批羽生粉絲也開始尋找是誰在冰上打洞，嫌疑最大的就是在他之前出場的俄羅斯 選手莫扎列夫（Andrei Mozalev），日前甚至還遭到死亡威脅。

羽生結弦在短曲項目出師不利，第一次嘗試4圈跳躍就失誤，最終僅拿95.15分，排名暫居第8，自嘆「被冰討厭了」才會踩到洞，現在只能寄望在明日的長曲項目中逆轉，由於莫扎列夫在羽生結弦前一位出賽，現在被廣大羽生粉絲認定，就是害他失誤的兇手。

羽生賽後表示：「我小心翼翼避開那個洞，讓身體多擺動了10公分。」他認為自己沒有犯下什麼嚴重失誤，甚至覺得狀態完美。沒獲得亮眼成績，羽生結弦還是胸有成竹的說道:「我對自己說，沒關係，好好專注在下一場就好。」

事後，莫札列夫的Instagram湧入大量網友謾罵聲，甚至還有人威脅要殺了他，隨後莫札列夫就將帳號關閉。不過，也有粉絲出來緩頰，對莫扎列夫表達關心，對於竟然有人將矛頭指向他感到心疼。

此外，原訂9日舉行的花式滑冰團體賽頒獎典禮也突然取消，傳出就是因為奪金的俄羅斯團隊中有人遭受威脅。