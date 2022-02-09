冰墩墩和雪容融能說話嗎？北京冬奧組委：NO

作為奧運吉祥物，冰墩墩與其夥伴—北京冬殘奧會吉祥物雪容融，其實是不可以開口說話的。（取材自澎湃新聞）

北京冬奧 會吉祥物冰墩墩成為新晉頂流（焦點明星），從各國運動員 、記者到普通民眾，無不被冰墩墩憨態可恭的樣子征服，連冬奧村裡都一度出現「一墩難求」現象。不過，據報導，作為奧運 吉祥物，冰墩墩與其夥伴——北京冬殘奧會吉祥物雪容融，其實是不可以開口說話的。

羊城晚報報導，根據國際奧組委的規則，吉祥物不能有性別的差異。而一旦說話就很容易分辨性別，因此，北京冬奧組委在與製片方簽訂協議時，就把「使用冰墩墩、雪容融形象時不能說話且應當性別中立」的條款寫了進去。

因此，冰墩墩和雪容融出現在公眾場合時，都不會發出聲音，僅以肢體動作傳達信息。而在即將上映的動畫電影《我們的冬奧》中，冰墩墩和雪容融也有亮相，但它們還是沒有說話，僅發出咿咿呀呀的聲音。

報導說，如果想要跟冰墩墩和雪容融有更深入的交流，人類就要動點腦筋了。最近，火遍全網的冰墩墩忠實粉絲、日本電視台主播辻岡義堂就對冰墩墩進行了一場獨家專訪：直播間裡擺著YES和NO兩個牌子，主持人提問後，冰墩墩選擇YES和NO，作出回答。

被問及「冰墩墩喜歡義墩墩（辻岡義堂為自己取的暱稱）嗎？」「知道東京上野動物園的雙胞胎熊貓嗎？」「喜歡吃炒飯嗎？」冰墩墩都選了YES；至於「冰墩墩睡覺的時候會脫下宇宙服一樣的外殼嗎？」冰墩墩在YES和NO之間搖擺不定，辻岡義堂為冰墩墩解圍：這是秘密！

報導說，奧運吉祥物是奧運會和殘奧會大使，它們象徵著奧林匹克精神，同時在迎接運動員和觀眾到來方面扮演者關鍵的角色。因此，使用吉祥物形象時尤其需要注意，切忌讓奧運吉祥物被動塌房（形象崩塌）。