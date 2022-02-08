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冬奧／決賽前彈琴紓壓 谷愛凌奪金秘訣：睡飽10小時

體育新聞組／綜合報導
谷愛凌。（歐新社）
谷愛凌。（歐新社）

美國出生的18歲滑雪選手谷愛凌（Eileen Gu）代表中國隊拿下北京冬奧金牌。她在賽後記者會被反覆問及最後一跳選擇1620動作的想法，她回應稱，那個時刻真的沒有任何壓力，這和她平時對待滑雪、學業以及其他廣泛興趣的態度有關。

新京報報導，自由式滑雪女子大跳台決賽前一天晚上，谷愛凌和往常一樣彈鋼琴。決賽最後一跳前，谷愛凌換了換耳機裡的音樂，「我當時腦中在想這個動作，空中應該怎麼做。那一秒鐘，我真的沒有任何壓力。」

除了滑雪、彈鋼琴，谷愛凌還有時尚、籃球等愛好，即便是平時再忙，她也總能平衡好，「最重要的是熱愛。只要熱愛這件事情，我不覺得煩也不覺得累，不感覺是工作。所以，我特別喜歡滑雪，就把它當成我的職業，我特別喜歡時尚，也把它做成我的職業。」

谷愛凌透露，為了平衡日常生活，她每天一定會睡夠10個小時，「吃好睡好，同時保持熱愛，做一件事情時，就要百分之百投入。」

「我希望讓更多人認識和了解冰雪運動，尤其是青少年。我每天能做這些動作、順利落地，能有這樣的大賽經歷和感受，我覺得非常幸運，」谷愛凌鼓勵大家去大膽嘗試冰雪運動，「滑雪人群裡運動員的比例很小，大部分人都是因為熱愛。真的，去試試，不要有壓力，打破自己的界限吧。」

滑雪 谷愛凌 時尚

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