北京冬奧周邊產品有望吸金4億美元

山西證券預測，以冰墩墩周邊為代表的北京冬奧特許商品收入將突破25億元人民幣。新華社

奧運 村明星「冰墩墩」賣到「一墩難求」，其他冬奧周邊產品也受到喜愛。疊加春節節日效應促進作用，山西證券 預測，以冰墩墩周邊為代表的本屆冬奧特許商品收入將突破25億元人民幣(約4億美元）。

據財聯社報導，隨著冬奧獎項不斷揭曉，奧運周邊極速升溫。在奧林匹克天貓官方旗艦店，除了預售的冰墩墩鑰匙扣等，目前所有商品售罄，包括9980元(人民幣，下同)的紀念銀盤。由於58元的鑰匙扣和88元的伴手禮太難買，不少網友高價求買冰墩墩周邊，其在二手渠道的價格已翻數倍。

受此利好，冬奧文創概念股走強，冰墩墩的生產廠家之一元隆雅圖（深交所：002878）連著兩日股價大增，今日漲近10%，報22.36。

北京冬奧 組委共計開發了超5000餘款特許產品，涵蓋徽章、鑰匙扣等非金屬製品，貴金屬製品，服裝、服飾及配飾，毛絨及各類材質玩具等16個類別。這些品類繁多的特許商品將至少銷售至今年6月底，線下覆蓋19個省市的190餘間特許商品零售店。

由於本屆冬奧會舉辦時間為2月4日至20日，與春節假期有一定重疊，節日氣氛也對周邊的售賣起到促進作用。山西證券預測，以冰墩墩周邊為代表的本屆特許商品收入將突破25億元。

作為夏季奧運會中最先吃上螃蟹的東道主，2000年雪梨奧運會憑借三個吉祥物的特許商品收入賺得2.13億美元，2004年雅典奧運會從特許商品生意中獲利約9億美元。而到了2008年北京奧運會舉辦前一年，特許商品的銷售額已達到預期目標（7億美元），最終數字更是高達213.6億元。

雖然冬奧會的影響力弱於夏奧會，但近年特許商品銷售額穩步提升。2014年索契冬奧會的特許商品銷售收入達到5億美元，2018年南韓平昌冬奧會的特許紀念品銷量也達到預期，助力當屆賽事收支平衡。北京冬奧會特許商品於2018年初發布，半年銷售收入就已超過1億元。

由於「一墩難求」，北京也出現不少黃牛。有3人高價倒賣「冰墩墩」被北京警方處罰。

據北京日報新聞APP，冬奧會吉祥物「冰墩墩」受到熱捧，有個別人打起了「歪主意」，在指定銷售網點等地高價倒賣，非法牟利。對此，北京警方予以嚴厲打擊，目前查獲3名違法行為人，均已作出行政處罰。

警方還提醒民眾，北京冬奧會特許商品將至少持續銷售到今年6月底，會有源源不斷的「冰墩墩」供應到市場，請大家理性消費，切勿從「黃牛」手中高價購買，以免受到經濟損失。