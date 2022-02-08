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北京冬奧韓服爭議 中方：「文化掠奪」說法站不住腳

記者黃雅慧／即時報導
北京冬奧開幕式韓服引發爭議。美聯社
北京冬奧開幕式韓服引發爭議。美聯社

近日，中韓雙方因北京冬奧會開幕式出現韓服引發外交風波，中方闡明最新立場，反駁「文化工程」、「文化掠奪」的說法，指其完全站不住腳，並敦促韓國尊重包括朝鮮族在內中國各民族人民的感情。

在4日舉行的北京冬奧會開幕式上，一名身穿朝鮮族民族服裝的表演者作為中國56個少數民族代表之一登場。之後，韓國有不少輿論認為中方此舉相當於主張韓服為中國文化，並對此予以譴責。

據韓媒「韓聯社」報導，韓國外交部官員8日表示，韓國外交部門向中方轉達韓方對北京冬奧會開幕禮「韓服爭議」的關切，中方稱開幕禮表演內容與所謂文化起源問題毫無關係，韓服為韓國固有的傳統文化。

但出席北京冬奧開幕禮訪華的韓國國會議長樸炳錫日前在會晤中國全國人大常委會委員長栗戰書時，向中方轉達韓方對有關問題的關切。

據中國駐韓國大使館官網8日消息，中國駐韓國大使館發言人就北京冬奧會開幕禮涉中國朝鮮族服飾問題闡明立場。

發言人指出，中國官方始終尊重和保障各民族的風俗習慣和合法權益。中國各民族代表身著民族服飾出席北京冬奧會這一國際體育盛事和國家重大活動，既是他們的心願，更是他們的權利。

中方指出，中國朝鮮族和朝鮮半島南北雙方同宗同源，擁有包括服飾在內共同的傳統文化。這些傳統文化既是半島的，也是中國朝鮮族的，所謂「文化工程」、「文化掠奪」的說法完全站不住腳。「中方尊重韓國的歷史文化傳統，希望韓方也能夠尊重包括朝鮮族在內中國各民族人民的感情。」

中方發言人最後表示，2022年是中韓建交30周年和「中韓文化交流年」，希望雙方共同努力，深化各領域合作，促進兩國人民間友好感情，推動兩國關係再上新台階。

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