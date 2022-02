影／羽生結弦北京首度練習 4周半跳未成功

日本 花式滑冰男子選手羽生結弦 6日抵達北京後,今天為出賽北京冬奧 首度進行練習,並嘗試難度很高的四周半跳,羽生說,要能在這次奧運取得好成績絕對有其必要,會繼續加油。

日本讀賣新聞報導,即將出賽北京冬奧的羽生結弦,今天展開他抵達北京後的首次練習。羽生曾拿下2014年及2018年兩屆冬奧男子花式滑冰金牌,這次能否「三連霸」備受外界關注。

由於羽生6日才剛抵達北京,今天各國媒體聚集拍攝羽生的首場練習,羽生也在練習時嘗試各種花滑跳躍。

男子短曲項目預計在當地時間8日舉行,共有30名選手參賽,羽生排在第21位出賽,時間大約是日本時間8日下午1時19分(美東時間7日晚23時19分)。

每日體育報導,羽生練習後受訪時說,今天能非常專注在練習,「當然,一開始有點緊張,但最後還是能專注,我感覺很好」。

雖然今天也嘗試難度很高的四周半跳,但在至今的練習中都沒有成功過。羽生說,「雖然知道很難還是要嘗試,也是無論如何都想達成的目標,自己要能在這次奧運取得好成績絕對有其必要,會繼續加油」。

Yuzuru Hanyu's first practice session before men's short program | Winte... https://t.co/muF3EHQsM0 via @YouTube