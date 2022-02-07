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北京冬奧選手所需食量驚人 外籍教練抱怨供餐不足

中央社北京7日綜合外電報導
圖為北京冬奧一名選手在奧運村的餐廳點餐。美聯社
圖為北京冬奧一名選手在奧運村的餐廳點餐。美聯社

冬季奧運參賽選手不僅在訓練和競賽時宛如超人，他們在參賽期間的食量也相當驚人。為在冰雪環境下保持體力，他們得不斷進食補充能量。有些教練則抱怨北京冬奧的伙食供應不足。

路透社報導，對大部分人來說，一天要吃下近24盤義大利麵或許是不可能的任務，但對冬奧選手來說卻非難事，尤其是越野滑雪選手。

北京冬奧加拿大越野滑雪選手卓立德（Remi Drolet）便表示：「我每15到20分鐘就要吃東西，以確保我的肌肉肝醣盡可能充滿。也因為一直在進食，所以感覺時間一下就過去了。」

愛爾蘭越野滑雪選手韋斯特加德（Thomas Maloney Westgaard）也自曝一天要吃下7000卡路里，包括「很多盤義麵，還有甜點。我真的很喜歡布朗尼、義式奶酪和所有甜食，尤其是挪威巧克力。這讓我保持動力」。

越野滑雪選手要在零下低溫進行令人精疲力竭的競賽，需要攝取碳水化合物來補充能量。研究顯示，男性越野滑雪運動員平均一天進食量相當於20盤千層麵。

不只越野滑雪選手需要不斷攝取熱量，幾乎每個冬奧項目的選手都需要超大食量。德國隊高山滑雪教練史威格（Christian Schwaiger）指出，選手若在訓練和競賽期間進食量不夠，表現就會受到影響。

史威格抱怨北京冬奧高山滑雪比賽場地的食物供應不足，他說：「那根本不算供餐，沒有熱食，只有洋芋片、一些堅果和巧克力，其他什麼都沒有。這顯示出缺乏對競技運動的重視。」

前來北京參賽的美國隊則早有準備。他們自帶露營食物，例如只需熱水就能加熱的袋裝義麵，好讓選手體能維持在頂尖狀態。

有些因COVID-19（2019冠狀病毒疾病）而被隔離的選手，希望接下來採檢陰性後仍能出賽，他們也一直要求更多食物。

芬蘭冰上曲棍球隊教練賈羅能（Jukka Jalonen）便表示，隔離中的隊員安蒂拉（Marko Anttila）「沒有得到很好的伙食，而他非常高壯。他會希望在那裡能攝取更多能量以及有更好的伙食」。

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