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缺雪的北京是如何辦冬奧？揭秘史上最大規模人造雪行動

聯合新聞網 / 編譯吳嘉倪／綜合報導
缺水的北京如何因應奧運史上最大規模造雪運動所需的水呢？ 新華社
缺水的北京如何因應奧運史上最大規模造雪運動所需的水呢？ 新華社

北京的冬天並不會天天下雪，不過本屆冬季奧運就在此地舉辦，這也因此催生了奧運史上最大規模的造雪行動。《紐約時報》特地撰文報導，缺水的中國北方從哪裡找來那麼多的「水」製造成雪？

北京的冬季一直以來都面臨乾旱問題，有時還得依靠「南水北調」才得以供應北方足夠用水，而這一回冬季奧運北京麻煩大了，不只缺水，還「缺雪」，而造雪的原料就是水，於是問題又回到了缺水上。

人造雪在現代冬季運動中已是不可或缺的角色，即使是挪威、瑞士和科羅拉多州等多雪的地方也是如此，負責這次北京冬奧和前6屆冬奧造雪的義大利天冰集團亞洲區經理邁爾（Michael Mayr）就說：「現在如果沒有人造雪，就不可能有冬季運動。」而本屆冬奧會將首次幾乎完全使用人造雪，這需要大規模的造雪和水資源管理操作。

究竟籌備一場冬季奧運所需的水有多少？根據天冰集團的數據，大約需要100萬立方公尺，必須足夠填滿400個奧運標準游泳池，而這其實只是奧運起始階段需要的量，隨著比賽進行，可能還需要更多的雪，也可以說更多的水。

回到缺水問題，中國政府為了取水修建了泵站，從數公里外的水庫引水。據中國官媒報導，北京將白河堡水庫的水調入媯水河，冬季的媯水河其實大部分時間都是乾涸狀態，不過它流經奧運場館附近，在本屆冬奧扮演重要角色，中國政府因而讓這條冬季乾枯的河道再度被水灌注。

曾奪下2018年平昌冬奧越野滑雪項目金牌的狄金絲（Jessie Diggins）說：「這不是我們第一次在人造雪上比賽，不幸的是，這似乎也不會是最後一次。」他談到天然雪與人造雪的不同：「它（天然雪）更硬、更冷，而且會隨著天氣的不同變化。我不會說它很危險，但它會讓賽道變得更加棘手，因為你得搞清楚如何通過彎道。」

然而，當出現極低氣溫時，高山滑雪者可能更喜歡人造雪，因為現代的造雪技術已可製造出「濕雪」，最終能結凍成選手們喜歡的冰面。滑雪競速項目的美國選手加農（Travis Ganong）說：「它的密度更大，不會真的形成雪花，經過雪道修整後會變得更蓬鬆。它非常穩固，變得非常均勻，我們就喜歡這樣又滑又硬的場地。」

奧運 北京冬奧 滑雪

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