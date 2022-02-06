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到北京報導冬奧卻確診 瑞典記者改寫隔離日記專欄

中央社北京6日綜合外電報導
圖為一名戴著口罩的人行經北京冬奧場館。非當事人。(美聯社)
圖為一名戴著口罩的人行經北京冬奧場館。非當事人。(美聯社)

瑞典「快報」記者蓋德前往北京採訪冬季奧運，卻在抵達後確診染COVID-19、由救護車火速送去隔離。他在隔離期間找到繼續工作的方法：替報社撰寫隔離日記報導在中國隔離情況。

路透報導，蓋德（Philip Gadd）2日降落北京後，採檢COVID-19（2019冠狀病毒疾病）結果為陽性。他很快被送到指定的隔離飯店，與外界隔絕。

蓋德是「快報」（Expressen）記者暨網路電視主播，他從北京發表的首批專欄文章，描述自身的「太空人」經歷：他由數名從頭到腳穿上個人防護裝備（PPE）的官方人員護送到隔離設施，遠離爭奪獎牌的參賽選手和負責報導的媒體同業。

蓋德在前往隔離途中也穿上全套個人防護裝備，包括口罩、面罩、手套和一件式白色防護衣，將他從頭到腳包覆。

蓋德從隔離飯店透過Zoom接受路透社訪問時表示：「這真是一段可怕的經歷，感覺真的…很不真實。我感覺像在一部電影裡，類似科幻片。」

「發生在我身上的一切真是令人難以想像。我離家很遠，從瑞典千里迢迢來到中國，卻落得一個人在救護車上，沒有人可對話。」

前來北京冬奧採訪的記者，必須每天接受COVID-19檢測，且須戴上口罩，還須隔著金屬圍欄訪問選手。

蓋德5日複檢呈陰性反應，他現在等待下次採檢結果若也是陰性，便可重新加入同事並按計畫報導越野賽事。

蓋德表示，他在隔離飯店的網路連線良好，使他能從遠端協助同事工作。

對於許多遭到隔離的選手抱怨供餐品質，蓋德說他沒有這方面的問題，只是懷念有選擇的自由。「我想我離開這裡後要做的第一件事，就是上餐館要菜單，然後從上面選擇我想吃的東西。」

北京冬奧 瑞典 口罩

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