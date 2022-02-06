羽生結弦抵北京影像曝光 力爭94年來首位3連霸

冬季奧運男子花式滑冰金牌2連霸得主羽生結弦抵達北京。(路透資料照)

冬季奧運 男子花式滑冰金牌2連霸得主羽生結弦6日抵達北京，準備8日出賽男子花式滑冰個人項目短曲項目比賽。羽生力爭冬季奧運史上94年來首位3連霸。

日本 日刊體育報報導，北京冬季奧運男子花式滑冰個人項目短曲項目比賽預定美東時間7日晚間舉行，這次是羽生第3度參加冬奧比賽，管理日本代表團的日本奧林匹克委員會（JOC）在當地時間6日傍晚宣布，羽生已平安抵達北京。

影片來源：YouTube

男子花式滑冰個人項目短曲項目比賽於美東時間7日晚8時15分開始舉行，羽生在30名選手當中排第21名出賽，預定美東時間晚約11時19分登場。

受到COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情影響，飛日本與北京之間的民航公司定期航班停飛，和已抵達北京的日本代表團及相關人士一樣，羽生6日也是搭乘特別航班抵達北京。預定7日展開第一場練習。本屆冬季奧運男子花滑個人項目決賽長曲項目當地時間10日舉行。

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被稱為「冰上王子」的羽生，昨天在北京冬奧 場館首都體育館的練習場中又不見他的蹤影，令成千上萬粉絲十分心急，很多媒體也以「羽生在哪裡？」為標題報導。羽生在中國擁有高人氣，名字登上微博熱搜第一，總量達2.1億，而關鍵字「尋找羽生結弦」，註冊有多達157萬粉絲。

日本滑冰聯盟3日在推特上發表羽生的談話影片。影片中穿著日本冬奧代表隊外套的羽生表示，謝謝大家一直以來為他加油，這次參加北京冬奧，當然包括4周半跳（4A）在內，很想贏得比賽。他希望大家為他加油。他還在影片最後比出右手3根手指，喊出「3！」，表現出挑戰3連霸的企圖心。

羽生在本屆冬季奧運的最大對手是世界錦標賽3連霸、華裔美國籍得主陳巍（Nathan Chen）。兩人出賽備受媒體關注，體育專業頻道Eurosport（網路版）指出兩人的表現可能是本屆冬季奧運最大亮點之一。

歐美媒體報導，羽生宛如融入音樂中的滑行令人為之著迷；陳巍能用5種方式完成高難度四周跳，被稱為「四周跳之王」。

美聯社日前介紹稱「羽生推升了競技體育的極限。在日本，他是與演員渡邊謙、美國職業棒球大聯盟天使隊的大谷翔平等齊名的明星」，還稱讚說，2014年索契冬奧和2018年平昌冬奧已證明，羽生能在關鍵比賽中發揮出最高的水準。

不過，平昌冬奧後，羽生在2019年世錦賽和花滑大獎賽（GP）總決賽，以及去年世錦賽的3場大賽中都不敵陳巍。