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冬奧／德滑冰奶奶8度參賽 女運動員第一人

記者劉肇育／綜合報導
德國佩希施泰因達成8屆冬奧出賽，成為女性運動員第一人。（新華社）
德國佩希施泰因達成8屆冬奧出賽，成為女性運動員第一人。（新華社）

德國「滑冰奶奶」佩希施泰因（Claudia Pechstein）在速度滑冰女子3000公尺賽事中出賽，儘管49歲的她已難與其他年輕好手爭奪獎牌，不過身為今年北京冬奧最年長的運動員，她也成為史上首位8度站上冬奧舞台的女性運動員，與日本男子滑雪跳台名將葛西紀明並列史上最多次參賽紀錄。

1992年以19歲之齡首度登上冬奧舞台的佩希施泰因，過去8屆冬奧會7度參賽，曾拿下5面金牌，包括1994年至2002年間在女子5000公尺賽事完成3連霸，是速度滑冰的當代傳奇人物。

將在月底滿50歲的佩希施泰因，今年再度披上德國戰袍出戰冬奧，並且在開幕式上擔任德國代表團的掌旗官，她在女子3000公尺賽事中登場，儘管最終只獲墊底的20名，但仍完成個人第8屆冬奧參賽紀錄。

談到8度站上冬奧舞台，佩希施泰因說：「我已經不夠快，但仍帶著笑容，因為今天我參加了個人第8屆的冬奧賽事，這對我來說才是最重要的。昨天我負責掌旗，這也是我生涯最難忘的一刻，今天的成績已經不重要，因為能夠來到這裡出賽，我已經超級自豪。」

在速度滑冰女子3000公尺賽場上，荷蘭選手絲豪騰以3分56秒93的成績摘金改寫高懸20年的大會紀錄，成為今年首位打破冬奧紀錄的運動員，並為荷蘭贏得今年冬奧首金。

運動員 德國 北京冬奧

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