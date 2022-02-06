金山「天才滑冰少女」劉美賢 成冬奧最年輕美國選手

劉俊（右）本希望北京冬奧會可以成為一家人團聚和尋根之旅。（本報資料照片）

出生在北加州 列治文市的16歲天才滑冰少女劉美賢（Alysa Liu）或許是美國代表團在北京冬奧 會女子花樣滑冰這個項目上最有利的金牌競爭者了，然而對於這個年輕女孩來說，這一切來的並不容易。

劉美賢在13歲時就拿下了她的第一個全國冠軍，但因為年齡問題，她還不能參加國際賽事。隨後，她在第二年再次拿下全國冠軍。當她的年齡終於達到奧運 會的標準時，卻在1月份的納什維爾全國大獎賽前被確診感染新冠病毒。16歲的她只能待在酒店隔離，等待是否能入選美國國家隊的消息。

「我當時真的太緊張了，我訓練這麼多年，卻有可能無緣奧運會。」劉美賢回憶道，「我並沒有哭，我只是感到很難過，很害怕。但當我聽到我可以參加的消息時，我喜極而泣。」

目前，劉美賢已經到達北京，她也成為了而美國代表團最年輕的一員。

劉美賢的父親劉俊（Arthur Liu）在得知女兒感染新冠病毒後，同樣感到十分沮喪。「當你採取了所有預防措施去保護她，但還是在關鍵時候被感染，你永遠不知道生活會給你帶來什麼，這是不可預測的。」劉俊說。

劉俊認為，這場疫情大流行讓劉美賢變得更加積極樂觀，擁有更好的心態面對比賽。「她比以前更關注滑冰本身，而不是成績。」劉美賢會定期在父親的陪同下，和花樣滑冰協會提供的心理治療師交談。「重要的是，她能有這樣的感情出口，可以讓她獲得快樂。」

劉美賢的父親劉俊出生在中國重慶市郊區的一個山村裡，他25歲來到美國，在加州州立大學海沃德分校獲得工商管理碩士的學位，隨後獲得法律學學位。劉美賢從小是在祖母的照看下長大的，她很小就進入了中文學校學習，她可以和祖母講一口流利的普通話。祖母希望她能夠回中國看看，因為那裡才是她的根。

劉俊本希望北京冬奧會可以成為一家人團聚和尋根之旅，但疫情讓這個願望無法實現。此時正在東灣家中的他正焦急關注著女兒的比賽。「我本來想和她一起經歷奧運，帶她去我出生的村莊，讓她看看那裡美麗的風景。」

儘管有各種各樣的挫折，但劉美賢還是如願來到了北京，來到了奧運會的賽場，希望她能夠在那裡留下自己的印記，取得好成績。