金山「天才滑冰少女」劉美賢 成冬奧最年輕美國選手
出生在北加州列治文市的16歲天才滑冰少女劉美賢（Alysa Liu）或許是美國代表團在北京冬奧會女子花樣滑冰這個項目上最有利的金牌競爭者了，然而對於這個年輕女孩來說，這一切來的並不容易。
劉美賢在13歲時就拿下了她的第一個全國冠軍，但因為年齡問題，她還不能參加國際賽事。隨後，她在第二年再次拿下全國冠軍。當她的年齡終於達到奧運會的標準時，卻在1月份的納什維爾全國大獎賽前被確診感染新冠病毒。16歲的她只能待在酒店隔離，等待是否能入選美國國家隊的消息。
「我當時真的太緊張了，我訓練這麼多年，卻有可能無緣奧運會。」劉美賢回憶道，「我並沒有哭，我只是感到很難過，很害怕。但當我聽到我可以參加的消息時，我喜極而泣。」
目前，劉美賢已經到達北京，她也成為了而美國代表團最年輕的一員。
劉美賢的父親劉俊（Arthur Liu）在得知女兒感染新冠病毒後，同樣感到十分沮喪。「當你採取了所有預防措施去保護她，但還是在關鍵時候被感染，你永遠不知道生活會給你帶來什麼，這是不可預測的。」劉俊說。
劉俊認為，這場疫情大流行讓劉美賢變得更加積極樂觀，擁有更好的心態面對比賽。「她比以前更關注滑冰本身，而不是成績。」劉美賢會定期在父親的陪同下，和花樣滑冰協會提供的心理治療師交談。「重要的是，她能有這樣的感情出口，可以讓她獲得快樂。」
劉美賢的父親劉俊出生在中國重慶市郊區的一個山村裡，他25歲來到美國，在加州州立大學海沃德分校獲得工商管理碩士的學位，隨後獲得法律學學位。劉美賢從小是在祖母的照看下長大的，她很小就進入了中文學校學習，她可以和祖母講一口流利的普通話。祖母希望她能夠回中國看看，因為那裡才是她的根。
劉俊本希望北京冬奧會可以成為一家人團聚和尋根之旅，但疫情讓這個願望無法實現。此時正在東灣家中的他正焦急關注著女兒的比賽。「我本來想和她一起經歷奧運，帶她去我出生的村莊，讓她看看那裡美麗的風景。」
儘管有各種各樣的挫折，但劉美賢還是如願來到了北京，來到了奧運會的賽場，希望她能夠在那裡留下自己的印記，取得好成績。
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