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冬奧開幕式「掉隊小鴿子」中網熱議：隱喻台灣早點回家

記者羅印冲／綜合報導

北京冬奧會開幕式上，其中一個節目「掉隊的小鴿子」最後由鴿子姐姐帶回隊伍一幕，被中國網民認為是在隱喻台灣，並留言稱「一鴿都不能少」、「不可分鴿」，引發熱議。

多維新聞報導，「掉隊的小鴿子」出現在名為《閃亮的雪花》節目中，其中扮演「掉隊的小鴿子」的是來自北京市海淀區實驗小學的徐書元。她說：「我是一個掉隊的小鴿子，然後我在人群中找到了姐姐，姐姐把我牽到了隊伍裡。」

冬奧開幕式「掉隊的小鴿子」一幕，引起陸網熱議。有網友說，這隱喻台灣早點回家。（取...
冬奧開幕式「掉隊的小鴿子」一幕，引起陸網熱議。有網友說，這隱喻台灣早點回家。（取材自微博）

而找到她的「小鴿子姐姐」是來自北京中關村第二小學的郭亞茜。她說：「我每次都留在最後，等小鴿子，然後我回到群中沒有找到她，結果往外一看才看到小鴿子，所以我就把她拉回來。」

新華社引述分場導演田湉表示，希望通過這660個合唱和舞蹈的小朋友表演，能夠把這種空靈、浪漫、現代、科技的感覺表現出來，所以在整個設計的最後，它匯聚成一個心形。心，就是一個溫暖的表示，「設計的這個大拉小，就是有一個掉隊的小鴿子，那麼會從心形裡面出來，一個稍微大一點的孩子，去把她拉回來，拉回到心形的隊伍裡面來。我們覺得這是一個很溫暖的畫面，很溫馨，很幸福」。

多維新聞指，上述這段演出結束後，「掉隊的小鴿子」在微博引起中國網友討論，許多網民認為其中有一層隱喻，「掉隊的小鴿子」象徵台灣，而「被帶回隊伍」暗含兩岸統一。

有中國網民說，迷路的那個孩子，一定會回來的。還有網民說，所有的鴿子都看向東南方，等著掉隊的鴿子回來。

「共青團中央」官方微博5日凌晨在微博置頂轉發了節目片段，並寫道：「迷路的孩子，早點回家。」

「共青團中央」官方微博發文，引發輿論熱議。（截圖自微博）
「共青團中央」官方微博發文，引發輿論熱議。（截圖自微博）

北京冬奧 微博 導演

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