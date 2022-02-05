控訴北京隔離飯店伙食差 俄國冬奧選手：每天以淚洗面

冬奧運動員在北京的隔離酒店。(美聯社)

有些參加北京 冬季奧運 的選手不幸確診COVID-19（2019冠狀病毒疾病），在飯店進行隔離，卻發現食物份量不夠、餐點難以下嚥，甚至沒有訓練器材，令他們感覺處境更慘。

美聯社報導，來自俄羅斯的冬季兩項（Biathlon）選手瓦斯內佐娃（Valeria Vasnetsova）在北京一家飯店進行隔離時，在Instagram發文說：「我的胃好痛，臉色非常蒼白，黑眼圈很深。我希望這一切趕快結束，我每天都在哭，我好累。」

她描述的不是COVID-19帶來的症狀，而是食物造成的問題。

瓦斯內佐娃3日上傳一張食物照片，餐盒中裝著沒有調味的義大利麵、橘紅色醬汁、烤焦的帶骨肉排、幾塊馬鈴薯，沒有綠色蔬菜。她說：「已經連續5天的早餐、午餐和晚餐都是這樣。」

她說她基本上是吃這幾條筆管麵充飢，因為其他菜色「難以下嚥」，「但今天我把所有肥肉都吃掉了，因為我實在太餓了」。她還說她體重掉非常多，「我的骨頭都凸出來了」。

隔離飯店成為選手和他們團隊眾矢之的，他們遊說主辦單位進行改善。缺乏透明度也是問題之一，只有部分確診選手被迫住進隔離飯店，但團隊無法與他們取得聯繫；在此同時，他們有些隊友也確診時，卻可以在奧運村進行隔離。

瓦斯內佐娃趁著拿放在門外食物的時候，瞄了一眼同層樓其他房間門外的餐盒，發現房門有做記號以區分工作人員和奧運選手。

她得到的結論是，選手拿到的伙食比較差，住在她下面兩層樓的確診俄國隊醫生有新鮮水果、沙拉和明蝦佐花椰菜。她寫道：「我完全無法理解，為什麼對我們這些選手有差別待遇？」

不過，在她發文兩天後情況有了好轉。俄國冬季兩項團隊發言人上傳一張照片表示，送到瓦斯內佐娃房間的伙食出現改善，菜色有鮭魚、小黃瓜、香腸和優格，不久後也會送一台健身車到她房間。

共贏得3枚奧運金牌的德國 北歐混合式滑雪選手佛倫瑟（Eric Frenzel）被驗出確診進行隔離後，德國奧運代表團團長施梅爾普芬尼（Dirk Schimmelpfennig）痛批佛倫瑟的隔離環境「不合理」。

施梅爾普芬尼告訴「法蘭克福廣訊報」（Frankfurter Allgemeine Zeitung），德國要求有空間更大、更清潔的房間，還有食物需要定時送來，讓選手結束隔離後還能上場比賽。