北京冬奧開幕式 中國朝鮮族穿韓服引起南韓人不滿

北京冬季奧運4日舉辦開幕式，中國少數民族之一的朝鮮族在開幕式中穿著韓服傳遞五星旗，引起南韓人不滿。（韓聯社）

北京冬季奧運4日舉辦開幕式，中國少數民族之一的朝鮮族在開幕式中穿著韓服傳遞五星旗 ，引起南韓 人不滿，認為中國此舉明顯是侵占他國文化，朝野各黨紛紛要求政府出面抗議。

冬奧開幕式上，一段中國少數民族傳遞五星旗的表演中，穿著一襲白色搭配淺粉色韓服的少女在一眾鮮豔服飾的人群中格外醒目，迅速在南韓網路上引起討論：「為什麼會出現韓服？」

韓中雙方已經不是第一次因韓服引發爭議，先前公開的北京冬奧 宣傳影片中也因出現韓服及南韓傳統舞蹈象帽舞引發韓方不滿，認為中國意圖將南韓歷史文化占為己有。

這次事件也在南韓政治圈引發討論，不僅在野黨要求政府「硬起來」，執政黨共同民主黨總統候選人李在明也透過臉書發聲，要中國「不要覬覦他國文化」，其他執政黨人士也紛紛對政府的不作為表達憂心，認為若繼續放任這類問題不管，只會助長人民的反中情緒，不利與中國的外交關係發展。

不過，文在寅政府目前看來還不打算對此作出特別反應。代表南韓政府出席北京冬奧的文化體育觀光部長黃熙接受媒體訪問時雖對此事表達遺憾，但也說還沒考慮到是否需要正式抗議。

「從另一個角度來看，也可以說南韓文化已經如此普及，從世界史來看，是唯一不需武力就能將文化廣泛傳播的例子」，黃熙也說，就像南韓國內有華僑、美國有許多民族共存，「在裡面去區分這是南韓文化、那是哪裡的文化，對文化多樣性來說可能也不太好」，明顯在為中方緩頰。