冬奧開幕式天氣冷到不行 各國羽絨大衣拚時尚

美國代表團。（路透）

北京冬奧 開幕正式揭幕，91個代表團進場時，大衣隊服令人目不暇給。北京當地攝氏零下5度，寒冷天氣讓大部份運動員穿上厚厚外套，宛如羽絨服博覽會，卻也出現許多令人驚喜的變化和風格。

大過年要喜氣／中國、瑞士、加拿大

地主國中國壓軸登場，人多勢眾紅色圍巾上頭還有大大的金色毛筆字寫著「中國」；加拿大的紅色調則偏向酒紅色，羽絨長大衣時尚 度讓網友很想團購買一件；瑞士代表團將國旗上的白色十字變形為豎條點綴於正中央，十分有型。

中國代表團。（路透）

加拿大代表團。（路透）

瑞士代表團。（美聯社）

國旗裝就是讚／義大利、英國

義大利今年直接將國旗化為充滿時尚感的長袍，相當搶眼，不過有網友認為「很像雨衣款PIZZA」；至於英國較低調，將國旗變作傳統毛衣，敞著拉鏈露出羊毛衫，濃濃英倫風。

義大利代表團。（路透）

英國代表團。（美聯社）

傳統服穿上身：美屬薩摩亞、蒙古

作為奧運開幕禮，當然少不了傳統服裝，蒙古代表團的蒙古袍切合遊牧民族需要，不止保暖防水，更方便策騎，十分適合冬奧；美屬薩摩亞持旗手在零下氣溫下「打赤膊」，也要讓全世界觀眾看到當地傳統服飾，相當搶眼。

蒙古代表團。（美聯社）

美屬薩摩亞代表團。（路透）

哈薩克女子持旗手服飾設計，靈感源自古代馬薩革泰族女王杜米莉絲（Tomiris），至於男子持旗服飾，靈感則源自哈薩克古代勇士；墨西哥白色上衣鑲著骷髏頭圖案，看起來跟冬奧不搭嘎，其實是融入亡靈節元素。

墨西哥代表團。（美聯社）