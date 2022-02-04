我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

冬奧開幕式逢「立春」24節氣倒數 張藝謀：太巧了

梅鐸新聞集團旗下媒體遭網攻 傳幕後黑手是中國

冬奧開幕式天氣冷到不行 各國羽絨大衣拚時尚

體育新聞組／綜合報導
美國代表團。（路透）
美國代表團。（路透）

北京冬奧開幕正式揭幕，91個代表團進場時，大衣隊服令人目不暇給。北京當地攝氏零下5度，寒冷天氣讓大部份運動員穿上厚厚外套，宛如羽絨服博覽會，卻也出現許多令人驚喜的變化和風格。

大過年要喜氣／中國、瑞士、加拿大

地主國中國壓軸登場，人多勢眾紅色圍巾上頭還有大大的金色毛筆字寫著「中國」；加拿大的紅色調則偏向酒紅色，羽絨長大衣時尚度讓網友很想團購買一件；瑞士代表團將國旗上的白色十字變形為豎條點綴於正中央，十分有型。

中國代表團。（路透）
中國代表團。（路透）

加拿大代表團。（路透）
加拿大代表團。（路透）

瑞士代表團。（美聯社）
瑞士代表團。（美聯社）

國旗裝就是讚／義大利、英國

義大利今年直接將國旗化為充滿時尚感的長袍，相當搶眼，不過有網友認為「很像雨衣款PIZZA」；至於英國較低調，將國旗變作傳統毛衣，敞著拉鏈露出羊毛衫，濃濃英倫風。

義大利代表團。（路透）
義大利代表團。（路透）

英國代表團。（美聯社）
英國代表團。（美聯社）

傳統服穿上身：美屬薩摩亞、蒙古

作為奧運開幕禮，當然少不了傳統服裝，蒙古代表團的蒙古袍切合遊牧民族需要，不止保暖防水，更方便策騎，十分適合冬奧；美屬薩摩亞持旗手在零下氣溫下「打赤膊」，也要讓全世界觀眾看到當地傳統服飾，相當搶眼。

蒙古代表團。（美聯社）
蒙古代表團。（美聯社）

美屬薩摩亞代表團。（路透）
美屬薩摩亞代表團。（路透）

傳統融入時尚／哈薩克、墨西哥

哈薩克女子持旗手服飾設計，靈感源自古代馬薩革泰族女王杜米莉絲（Tomiris），至於男子持旗服飾，靈感則源自哈薩克古代勇士；墨西哥白色上衣鑲著骷髏頭圖案，看起來跟冬奧不搭嘎，其實是融入亡靈節元素。

墨西哥代表團。（美聯社）
墨西哥代表團。（美聯社）

哈薩克代表團。（美聯社）
哈薩克代表團。（美聯社）

哈薩克 時尚 北京冬奧

上一則

NBA／距季中期限不到1周 傳拓荒者快艇達5人交易協議

延伸閱讀

冬奧開幕式逢「立春」24節氣倒數 張藝謀：簡直太巧了

冬奧開幕式逢「立春」24節氣倒數 張藝謀：簡直太巧了
冬奧開幕式「吹小號男孩」成焦點 宛如下一個林妙可

冬奧開幕式「吹小號男孩」成焦點 宛如下一個林妙可

西方外交抵制聲中 北京冬奧開幕了

西方外交抵制聲中 北京冬奧開幕了
北京冬奧開幕 歐洲議員：中國迫害人權難體育洗白

北京冬奧開幕 歐洲議員：中國迫害人權難體育洗白

熱門新聞

2022年北京冬奧，姚明再次擔任火炬手。（新華社）

冬奧／姚明第3度任奧運火炬手 三張照片看體型變化

2022-02-02 15:45
北京冬奧送給選手一人一台三星手機。（視頻截圖）

冬奧／選手禮包送三星手機 網友：怎不是華為、小米？

2022-02-01 19:11
北京冬奧比利時選手梅勒曼斯(右)抵達中國後因確診被先後送往不同隔離設施，恐影響出賽。她昨天發片淚訴處境獲得回應，現已重返選手村。圖為她自比利時出發時接受訪問。(Getty Images)

影／比利時冬奧女將IG淚訴遭隔離 求援奏效返選手村

2022-02-03 15:43
北京冬奧開幕式充滿雪花元素，場地空中懸掛的大雪花是火炬台，總導演張藝謀稱點火方式顛覆想像。(美聯社)

數位美學的飛躍 北京冬奧開幕式融合科技與藝術

2022-02-04 09:53
北京冬奧開幕式前有30分鐘的廣場舞暖場環節。（美聯社）

北京冬奧／開幕式文字轉播看這裡

2022-02-04 07:36
北京冬奧在即，美媒報導，中國政府為確保奧運期間一切盡如人意，將對氣候實施人工控制。新華社

確保冬奧藍天白雲 美媒：北京人工翻雲覆雨、喜憂難說

2022-01-29 08:03

超人氣

更多 >
負債3.7萬5年內還清 還買了4棟房 她分享理財3祕訣

負債3.7萬5年內還清 還買了4棟房 她分享理財3祕訣
圖輯／北京冬奧開幕式鳥巢舉行 雪花火炬台亮眼

圖輯／北京冬奧開幕式鳥巢舉行 雪花火炬台亮眼
馬凡舒主持春晚驚艷 當年泳衣走光片瘋傳

馬凡舒主持春晚驚艷 當年泳衣走光片瘋傳
中俄聯合聲明 俄承認台灣是中國領土不可分割的一部分

中俄聯合聲明 俄承認台灣是中國領土不可分割的一部分
IS首腦下令劫囚 暴露行蹤

IS首腦下令劫囚 暴露行蹤