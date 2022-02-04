冬奧開幕式逢「立春」24節氣倒數 張藝謀：簡直太巧了

開幕式現場表演。開幕式由張藝謀導演。(美聯社)

北京冬奧 於4日晚間20時舉行開幕式，科技與藝術的交融成為開幕式一大亮點。開幕式上，觀眾看到AI 、AR、裸眼3D等多種技術的運用。整個鳥巢首次實現全LED影像，畫質達到16K。開幕式這天正好是中國24節氣中的「立春」，有了這個巧合，張藝謀團隊從24開始倒數，「開幕式從第一秒鐘起，就有中國文化的定義」。

北京日報報導，北京冬奧開幕式從小草、蒲公英種子、冰立方與雪花等要素吸引觀眾目光。

張藝謀透露，他發現這個巧合時覺得很驚訝，還去問了負責冬奧會申辦事宜的工作人員，是專門把開幕式選在立春這一天嗎？ 「他們告訴我，也不是專門選的。申辦冬奧會是一個非常複雜的過程，綜合各種因素才鎖定了2月4日。哎喲，我想那簡直太巧了！這是一個很好的起點，讓我們知道應該怎樣去完成倒計時。」

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有了立春這個巧合，張藝謀團隊決定從中國文化的角度入手，選擇二十四節氣，從24開始倒數。 「開幕式從第一秒鐘起，就有中國文化的定義。」

開幕式各種視覺效果呈現來自於設計師、數據師與工程師等科技與藝術領域工作者的合力之作。

2022北京冬奧會開幕式視效總監王志鷗通過央視新聞指出，「這次冬奧演出畫面的像素非常高，是14000分辨率的巨幕屏幕，一萬多屏的一個發光屏幕的巨幕，且是1秒鐘50幀。所以整場內容下來之後，每次一個節目都是幾個T的數據量，大家可以想象它是非常大的數位科技工程。」

冬奧開幕式以二十四節氣倒數計時。（取材自微博）