北京冬奧 4日正式開幕

儘管面對疫情與以美國為首的西方國家「外交抵制」等考驗，第24屆冬季奧林匹克運動會開幕式，4日晚八時仍然在北京「鳥巢」亮麗登場。（新華社）

暌違14年奧運 會聖火4日晚再度點燃北京國家體育場「鳥巢」，北京成為世界上第一個曾先後舉辦過夏季與冬季奧林匹克運動會的城市。雖然以美國為首的西方國家發動「外交抵制」，但4日晚北京冬奧 開幕式仍有66個國家、地區與國際組織派官方代表出席開幕式。

台灣第11位進場 黃郁婷、何秉睿掌旗

4日開幕典禮運動員進場，比照北京奧運模式，除了第一位為奧運發源地希臘，以及壓軸登場的東道主中國外，其他國家都採取簡體漢字排序，台灣則是日本之後、香港之前，排在第11位進場，並由女子競速滑冰國手黃郁婷與男子滑雪 國手何秉睿共同掌旗，帶領一名代表團成員一同進場。

今年北京冬奧將舉辦7種類運動，總計15大項、109小項，共有91國、超過2,800名選手參賽，台灣今年取得4席參賽資格，分別為競速滑冰女將黃郁婷、雪橇女將林欣蓉、女子滑雪李玟儀、男子滑雪何秉睿。

相比2008年北京奧運會，這次北京冬奧會開幕式時間縮短至約100分鐘，演員數量也大幅減少至約3千人。

開幕式場地中央首先出現「過年好」3個字。4日適逢農曆二十四節氣之首的「立春」，開幕式倒數計時，打在螢幕上的最後1秒是「立春」。舉行升旗等儀式後，現場出現一個「冰立方」大螢幕，以「激光刻刀」雕刻過往23屆冬奧舉辦城市的歷史，最終定格為「2022中國北京」。「冰立方」之後被冰球撞擊變成「冰雪五環」，寓意破冰而出。

4日開幕式重頭戲聖火傳遞，包括中國多位冬奧國手、田徑亞洲男子百米紀錄保持人蘇炳添等人都參與傳遞，最終聖火被放置到由91個代表國團名小雪花共同構成的開幕典禮「大雪花」上，化身為今年冬季奧運的聖火台。

習近平與普亭 會談發表聯合聲明

開場時，中國國家主席習近平與國際奧會主席巴赫分別從看台兩道進場。儘管美國、英國、加拿大、立陶宛、澳大利亞等國宣布外交抵制冬奧，但4日晚開幕式仍有66個國家、地區與國際組織，派出官方代表出席開幕式。習近平下午還與俄羅斯總統普亭舉行雙邊會談，並發表兩國「關於新時代國際關係和全球可持續發展的聯合聲明」。