首個「碳中和」奧運 北京冬奧超千輛氫能汽車投入運行

北京冬奧示範運行千輛氫能源汽車。圖取自新華網。

北京2022年冬奧會和冬殘奧會4日正式開幕。據北京冬奧 組委公布的數據，北京冬奧會示範運行超1000輛氫能源汽車 ，配備30多個加氫站，是全球最大的一次燃料電池汽車示範。而北京冬奧將成為首個真正實現「碳中和」的奧運賽事。

此前，北京冬奧組委發布《北京2022年冬奧會和冬殘奧會低碳管理工作方案》確定了18項碳減排措施和4項「碳中和」措施，綜合實現100%可再生能源滿足場館常規電力消費需求，並且在各賽區推廣新能源汽車，積極推動符合相關車型目錄氫燃料車輛的示範應用。

而北京冬奧會示範運行超1000輛氫能源汽車，配備30多個加氫站。來自豐田 汽車、北汽集團、宇通客車、福田汽車等車企的氫燃料電池汽車均積極投入到北京冬奧會之中，並穿梭在冬奧村之間。

市場分析，北京冬奧會充分展示氫能應用潛力，迅速提升氫能認知，有益於產業化推進。另外，據中國汽車工程學會預測，到2030年，中國氫能汽車產業產值有望突破人民幣兆元大關。

據北京冬奧組委官方統計結果，截至目前，北京冬奧會賽事交通服務用車中，豐田提供的節能與清潔能源車輛在小客車中佔比100%，在全部車輛中佔比85.84%，為歷屆冬奧會最高。