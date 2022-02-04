數位美學的飛躍 北京冬奧開幕式融合科技與藝術

北京冬奧開幕式充滿雪花元素，場地空中懸掛的大雪花是火炬台，總導演張藝謀稱點火方式顛覆想像。(美聯社)

北京冬奧 於4日晚間20時舉行開幕式，而科技與藝術的交融成為開幕式一大亮點。開幕式上，觀眾會看到人工智能 、AR、裸眼3D等多種技術的綜合運用。而整個鳥巢首次實現全LED影像，以取代傳統的地屏投影，畫質將達到16K。

北京冬奧開幕式從小草、蒲公英種子、冰立方與雪花等要素吸引觀眾目光。而這些視覺效果呈現來自於中國設計師、數據師與工程師等科技與藝術領域工作者的合力之作。

2022北京冬奧會開幕式視效總監王志鷗通過央視新聞指出，「這次冬奧演出畫面的像素非常高，是14000分辨率的巨幕屏幕，一萬多屏的一個發光屏幕的巨幕，且是1秒鐘50幀。所以整場內容下來之後，每次一個節目都是幾個T的數據量，大家可以想象它是非常大的數位科技工程。」

北京冬奧開幕式於4日晚間拉開序幕，會中視覺效果集中國當前數位藝術大成。(新華社)

王志鷗還說，這個背後代表對於清晰度、細節的要求都是呈幾何式增長，在全球範圍內過去從未有人挑戰過的。背後帶來的科技升級、美學升級是更高的一個標準。

北京冬奧開幕式總導演 張藝謀稍早表示，開幕式耗時2年精心籌備，點火方式顛覆想像。他也提到冬奧開幕式要集中表現中國的現代和未來，如果選用一些詞語來形容，將是「空靈、浪漫、現代、科技」等等。