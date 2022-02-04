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北京冬奧／開幕式倒數 文字轉播看這裡

體育新聞組／綜合報導
北京冬奧開幕式前有30分鐘的廣場舞暖場環節。（美聯社）
北京冬奧開幕式前有30分鐘的廣場舞暖場環節。（美聯社）

2022北京冬奧會將於北京時間4日晚間8時（美東時間上午7時）開幕，雖然本屆冬季奧運會受到新冠疫情的影響，與去年東京夏季奧運會時一樣沒有開放觀眾入場，但再次出任開幕式總導演的知名導演張藝謀表示，不像2008年第一次主辦奧運時需要向大家介紹中國，這次將更展現「文化自信」，並有兩個重點，「一個是一起向未來，一個是更團結」。

圖為演員日前在北京冬奧會開幕式綵排。（新華社）
圖為演員日前在北京冬奧會開幕式綵排。（新華社）

北京冬奧火炬接力持續三天，經過約1200名火炬手，最後一棒將點燃國家體育場主火炬塔。

開幕式總長約100分鐘，前30分鐘是廣場舞暖場環節，表演宗旨是「把舞台交給普通人」。參與暖場的廣場舞舞者沒有邀請專業舞者，參與表演的演員主要來自北京和河北兩地，最小的5歲，最大的超過70歲。

北京冬奧火炬4日下午在頤和園傳遞。（ 新華社）
北京冬奧火炬4日下午在頤和園傳遞。（ 新華社）

張藝謀說：「在熱場環節和表演環節上，我們都盡可能地希望是大眾來參與。中國是廣場舞大國，在任何一個城市都可以看到，人民生活幸福了，才會去跳舞唱歌，所以我覺得廣場舞非常好。」

央視網報導，2008年開幕式的「人海戰術」演出讓人印象深刻，但這次張藝謀將走簡約風格。他說，演出人數將比2008年少很多，但「用科技的含量讓人少而不空，很飽滿，空靈而浪漫」。

導演組透露，開幕式將融合人工智能、機器視覺、5G和雲這樣最新的科技成果。

至於開幕式進場順序將會比照北京奧運採取簡體漢字比劃，東道主中國依照國際大型綜合運動會往例，會壓軸登場；中華隊排在第11位進場，在日本之後、香港之前。

張藝謀擔任北京2022年冬奧會和冬殘奧會的開閉幕式的總導演。（取材自央視）
張藝謀擔任北京2022年冬奧會和冬殘奧會的開閉幕式的總導演。（取材自央視）

2022年冬季奧運吉祥物「冰墩墩」、冬季帕運吉祥物「雪容融」在北京迎賓。（ 中...
2022年冬季奧運吉祥物「冰墩墩」、冬季帕運吉祥物「雪容融」在北京迎賓。（ 中新社）

北京冬奧開閉幕式工作組組長王寧表示，將展現奧運會的理念和精神，更快、更高、更強和...
北京冬奧開閉幕式工作組組長王寧表示，將展現奧運會的理念和精神，更快、更高、更強和更團結。（取材自央視）

北京冬奧 奧運 導演

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