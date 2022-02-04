影／羽生結弦拚3連霸 北京冬奧賽前喊話：挑戰4周半跳
冬季奧運男子花式滑冰金牌2連霸得主羽生結弦透過影片表示，他出賽北京冬奧希望達成4周半跳（4A）偉業並獲勝，他在影片最後比出「3」的手勢，象徵力拚冬奧3連霸。
日本滑冰聯盟昨天在推特上發表羽生的談話影片。
羽生在影片中穿著日本冬奧代表隊的外套，他表示，謝謝大家一直以來為他加油，這次參加北京冬奧，當然包括完成4A在內，很想贏得比賽。
フィギュアスケートの羽生結弦選手のメッセージです。— 公益財団法人日本スケート連盟 Japan Skating Federation (@skatingjapan) February 3, 2022
北京オリンピックはいよいよ明日から開幕です！#TEAMJAPAN #Beijing2022 #YuzuruHANYU #羽生結弦 #FigureSkating pic.twitter.com/YTJ4Tnm92g
羽生說，大家的聲援絕對是必要的，希望大家為他加油。
羽生並在影片最後比出右手3根手指，喊出「3！」，表現出挑戰3連霸的企圖心。
日本時事通信社報導，羽生參加的男子花式滑冰個人項目，短曲與長曲項目分別在本月8日與10日舉行。
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