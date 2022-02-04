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影／羽生結弦拚3連霸 北京冬奧賽前喊話：挑戰4周半跳

中央社／東京4日綜合報導
冬季奧運男子花式滑冰金牌2連霸得主羽生結弦。（新華社）
冬季奧運男子花式滑冰金牌2連霸得主羽生結弦。（新華社）

冬季奧運男子花式滑冰金牌2連霸得主羽生結弦透過影片表示，他出賽北京冬奧希望達成4周半跳（4A）偉業並獲勝，他在影片最後比出「3」的手勢，象徵力拚冬奧3連霸。

日本滑冰聯盟昨天在推特上發表羽生的談話影片。

羽生在影片中穿著日本冬奧代表隊的外套，他表示，謝謝大家一直以來為他加油，這次參加北京冬奧，當然包括完成4A在內，很想贏得比賽。

羽生說，大家的聲援絕對是必要的，希望大家為他加油。

羽生並在影片最後比出右手3根手指，喊出「3！」，表現出挑戰3連霸的企圖心。

日本時事通信社報導，羽生參加的男子花式滑冰個人項目，短曲與長曲項目分別在本月8日與10日舉行。

北京冬奧 日本 羽生結弦

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