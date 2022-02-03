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聖火傳遞手爭議 印度決定杯葛北京冬奧開閉幕

中央社新德里3日專電
北京冬奧於2月4日開幕。Getty Images
北京冬奧於2月4日開幕。Getty Images

中國與印度再生摩擦，這次是在北京冬季奧林匹克運動會。印度對於中國安排曾參與邊界衝突的軍官傳遞聖火感到「遺憾」，決定不派外交官出席冬奧開幕和閉幕儀式。

北京冬奧聖火接力2日開跑，由短道速滑選手王濛擔任第一棒，第二棒是被中共中央軍事委員會授予「衛國戍邊英雄團長」稱號的祁發寶。

中國與印度於2020年6月在兩國邊境一帶的加萬谷（Galwan Valley）發生流血鬥毆，當時任解放軍邊防團團長的祁發寶身受重傷，獲得表揚。

祁發寶擔任冬奧聖火傳遞手的消息，引起印度媒體廣泛報導，分析人士普遍認為這是針對印度的心理戰。

面對提問，印度外交部發言人巴格奇（Arindam Bagchi）今天在例行記者會上回應：「中國選擇將奧運會政治化之舉，令人遺憾。」

影片來源：youtube/ Ministry of External Affairs, India

巴格奇說，印度駐北京外交使節將不會出席冬奧開幕和閉幕儀式。

在此之前，印度並未追隨美國等多個民主國家的腳步，對北京冬奧進行外交抵制；印度去年11月在一份與俄、中、印三國外交部長聯合公報中，表態支持北京主辦冬季奧運和冬季帕運。

如今，新德里不派官方代表參加開幕與閉幕儀式的決定，已形同杯葛。

印度有一名滑雪選手參加北京冬奧。

另方面，中國在加萬谷衝突的死傷人數，今天也再次成為印度媒體報導的熱點。

印度軍方先前聲稱有20人在事件中喪生，但中方則未曾公布完整死傷數字，僅以追授榮譽稱號的方式，間接承認有4名官兵陣亡。

多家印度媒體今天引述澳洲報紙The Klaxon說，解放軍至少有38人在加萬谷衝突期間因摸黑過河而跌入零度冰水之中喪生。

祁發寶 。(取材自中國軍網)
祁發寶 。(取材自中國軍網)

印度 北京冬奧 解放軍

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