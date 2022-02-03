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比利時冬奧女將IG淚訴遭隔離 求援奏效返選手村

中央社北京3日綜合外電報導
北京冬奧比利時選手梅勒曼斯(右)抵達中國後因確診被先後送往不同隔離設施，恐影響出賽。她昨天發片淚訴處境獲得回應，現已重返選手村。圖為她自比利時出發時接受訪問。(Getty Images)
北京冬奧比利時選手梅勒曼斯(右)抵達中國後因確診被先後送往不同隔離設施，恐影響出賽。她昨天發片淚訴處境獲得回應，現已重返選手村。圖為她自比利時出發時接受訪問。(Getty Images)

北京冬奧比利時女子俯臥式雪橇選手梅勒曼斯抵達中國後驗出感染COVID-19，被先後送往不同隔離設施，恐影響出賽。她昨天發片淚訴處境獲得回應，現已重返選手村並報平安。

25歲的梅勒曼斯（Kim Meylemans）在抵達北京後確診COVID-19（2019冠狀病毒疾病），立即從北京延慶區選手村移往一座隔離設施。後來雖多次驗出病毒陰性反應，仍在幾天後被一輛救護車送往另一隔離地點。

梅勒曼斯原以為自己會被送回選手村，沒想到卻是轉到另一座隔離中心，須再待上7天，但她的參賽項目卻在11日就要展開預賽。

梅勒曼斯昨天在Instagram（IG）發布影片，向粉絲淚訴內心沮喪。她說：「顯然我難以因應這個情況，所以我請求大家給我一些時間來思考下一步，因為我不確定，自己能否應付再這樣隔離14天，還要能參加奧運賽事。」

路透社報導，國際奧林匹克委員會（IOC）發布聲明表示，比利時奧會（Belgian Olympic Committee）和國際奧會得知梅勒曼斯的處境後，已出面協助，將她移往選手村的一個地點。

梅勒曼斯今天在更新近況影片中說：「看來我的影片和我國奧會的努力真的奏效。晚間11時35分有人來敲我房門，我就被護送到選手村。」

「我現在雖然在隔離廂房，但至少回到了選手村，我感到安心。我在這裡比較能夠訓練，謝謝大家。」

法新社報導，比利時奧會說明，梅勒曼斯未來7天將在選手村接受「密切觀察」，她「仍然可以在賽道上訓練，但必須單獨進行。她在選手村將單獨住在一個房間，且這段期間每天將採檢2次」。

這是梅勒曼斯第2次參賽冬奧，她4年前在平昌冬奧賽績是第14名。

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