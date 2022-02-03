北京冬奧確診人數增 官方：閉環內單獨個案

北京冬奧開幕在即，陸續有運動員或隨隊官員的COVID-19核酸檢測結果呈陽性。官方強調，這是閉環內單獨案例。(美聯社)

北京冬奧 將在明天開幕，過去幾天陸續有運動員 或隨隊官員的COVID-19核酸檢測 結果呈陽性。官方強調，這是閉環內單獨案例，除非確實出現群聚傳染，才會啟動因應對案，目前看來沒有必要。

北京冬奧組織委員會官網統計數據顯示，1月23日至2月2日期間，累計192人（含運動員、隨隊官員和其他相關人員）在機場入境時COVID-19核酸檢測複檢呈現陽性；閉環內複檢為陽性則已累計95人。

美國之音（VOA）報導，北京冬奧醫療小組首席專家麥克羅斯基（Brian McCloskey）表示，大多數複檢呈陽性者是無症狀感染者，其中11人因為有症狀而入院接受治療。如果有證據顯示確實出現群聚傳染，一定會啟動備案；現在只是閉環內的單獨案例，對此並不特別擔心。

為了使賽事可在疫情下順利進行，北京冬奧採取閉環管理，運動員、隨隊官員和其他等相關人員必須搭乘官方提供的專用交通工具往返賽場和住處，不能和閉環外的區域接觸，且必須每天接受核酸檢測。相關人員抵達北京前，也必須在認可機構進行檢測，持陰性證明才能成行。

俄勒岡州立大學全球健康中心主任紀駿輝（Chunhuei Chi）認為，北京冬奧疫情難以預料，不過因為這是中共展現中國是個富裕現代化國家的機會，官方應會確保不管發生什麼事，都要讓賽事持續進行直到結束。中國也無法承受未能圓滿舉辦北京冬奧所帶來的挫敗感，尤其北京冬奧一定會被拿來和東京夏季奧運比較。

羅格斯大學瓦克斯曼微生物研究所（Waksman Institute of Microbiology）化學生物學教授埃布萊特（Richard Ebright）指出，在病毒變異株Omicron肆虐下舉辦賽事的風險很高，防止疫情擴散對中國來說是個大挑戰，較好的審慎做法是延遲或是取消賽事。

運動員對於嚴格的防疫規定和陽性病例增加也頗感焦慮。

美國雪橇運動員馬茲德澤（Chris Mazdzer）提到，很擔心付出了4年，會否因為最後一刻的核酸檢測結果而都化為泡影，現在很多運動員的檢測結果是陽性，這很令人焦慮且讓人感到可怕。