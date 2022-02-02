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冬奧／烏克蘭體育部籲自家選手 避開俄運動員

中央社／基輔2日綜合外電報導
烏克蘭體育部籲自家選手北京冬奧避開俄運動員。 路透
烏克蘭體育部籲自家選手北京冬奧避開俄運動員。 路透

烏克蘭俄羅斯情勢緊張之際，烏國體育部長古塞特（Vadym Guttsayt）今天呼籲自家選手在即將登場的北京冬季奧運會上，避免接觸俄國運動員

自從俄羅斯2014年入侵克里米亞（Crimea）並在烏東支持分離主義分子叛亂後，莫斯科與基輔當局便一直處於不和狀態。烏東衝突已奪走逾1萬3000條人命。

西方國家政府指控俄國近幾個月在烏克蘭邊境集結超過10萬大軍，並警告莫斯科可能計劃發動攻擊，烏俄情勢緊張程度達到頂峰。

古塞特今天表示，烏克蘭運動員和教練在一場「愛國」會談中接獲指示，要避開俄羅斯奧運代表團。

古塞特告訴網路媒體Tribuna.com，烏克蘭選手和教練被告知，「避免與俄羅斯運動員站在一起，也不要拍照」。

他說：「（烏東）戰爭已打了8年，現在是邊境情勢的惡化。我們的運動員在這種情況下確實控制自身情緒，這點非常重要。」

古塞特說，他不能「強迫」自家運動員避開俄羅斯人，但體育部「建議」前往北京的45名烏克蘭選手這麼做。

「我知道一起訓練的運動員多年來一直維繫著友誼。但…這是與我們交戰的國家。」

古塞特補充，會議結束後，所有人都「同意且聽見了」這一訊息。

今天稍早，前拳擊重量級世界冠軍、基輔市長克里契科（Vitali Klitschko）矢言，若俄軍真的入侵烏克蘭，他將「捍衛」基輔。

烏克蘭的西方盟友警告，倘若莫斯科攻擊烏克蘭，他們將對俄國祭出嚴厲制裁。克里姆林宮則否認有任何入侵烏國的計畫。

烏克蘭 運動員 俄羅斯

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