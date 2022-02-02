冬奧／日本隊開幕式掌旗手 不是羽生結弦 粉絲喊失望

羽生結弦。（路透）

日本 「冰王子」羽生結弦 即將展開北京冬奧 花式溜冰，爭取三連霸的偉績。不過這名人氣王卻無緣成為日本持旗手，令不少粉絲失望。

日本代表團近日宣布北京冬奧開幕式掌旗手人選，男旗手是北歐滑雪名將渡部曉斗，女旗手則是速度滑冰的鄉亞里砂，而羽生結弦落選，讓不少粉絲相當失望。

羽生結弦過去一年一直受到傷病的困擾，去年11月，還因右腳關節韌帶損傷退出了日本大獎賽，而他上一次參賽是在去年3月的世錦賽，這一度讓外界擔心他是否能參加北京冬奧。全日本錦標賽賽後，羽生結弦表示，「北京冬奧不容有失，必須贏得比賽。我要在北京完成一次真正的四周半跳並爭取三連冠。」

北京冬奧日本派出歷史上最大規模海外冬奧代表團參賽，目標是超越四年前平昌冬奧的獎牌數。除了羽生結弦，跳台滑雪的小林陵侑和高梨沙羅、速度滑冰的小平奈緒和高木美帆、單板滑雪的平野步夢，北歐兩項的渡部曉斗也是衝金希望。

日本運動員在2018年平昌冬奧上獲得4金5銀4銅，是其獲得獎牌最多的一屆冬奧，一改「雪強冰弱」的傳統，四塊金牌全部來自冰上項目。北京冬奧上日本隊在多個項目具有衝擊金牌的希望。