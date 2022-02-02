我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

圈圈 「煎餅冰」密西根湖奇觀 3條件下才有魔幻奇景

傳多國選手杯葛冬奧開幕式 美：選手有權表達意見

冬奧／日本隊開幕式掌旗手 不是羽生結弦 粉絲喊失望

體育新聞組／綜合報導
羽生結弦。（路透）
羽生結弦。（路透）

日本「冰王子」羽生結弦即將展開北京冬奧花式溜冰，爭取三連霸的偉績。不過這名人氣王卻無緣成為日本持旗手，令不少粉絲失望。

日本代表團近日宣布北京冬奧開幕式掌旗手人選，男旗手是北歐滑雪名將渡部曉斗，女旗手則是速度滑冰的鄉亞里砂，而羽生結弦落選，讓不少粉絲相當失望。

羽生結弦過去一年一直受到傷病的困擾，去年11月，還因右腳關節韌帶損傷退出了日本大獎賽，而他上一次參賽是在去年3月的世錦賽，這一度讓外界擔心他是否能參加北京冬奧。全日本錦標賽賽後，羽生結弦表示，「北京冬奧不容有失，必須贏得比賽。我要在北京完成一次真正的四周半跳並爭取三連冠。」

北京冬奧日本派出歷史上最大規模海外冬奧代表團參賽，目標是超越四年前平昌冬奧的獎牌數。除了羽生結弦，跳台滑雪的小林陵侑和高梨沙羅、速度滑冰的小平奈緒和高木美帆、單板滑雪的平野步夢，北歐兩項的渡部曉斗也是衝金希望。

日本運動員在2018年平昌冬奧上獲得4金5銀4銅，是其獲得獎牌最多的一屆冬奧，一改「雪強冰弱」的傳統，四塊金牌全部來自冰上項目。北京冬奧上日本隊在多個項目具有衝擊金牌的希望。 

北京冬奧 日本 羽生結弦

上一則

冬奧／中國冰壺「開門紅」險勝上屆銀牌瑞士

下一則

冬奧／水陸兩棲機器人 水下傳遞火炬 展現科技接力

延伸閱讀

傳多國選手將杯葛冬奧開幕式 美：美選手有權表達意見

傳多國選手將杯葛冬奧開幕式 美：美選手有權表達意見
北京冬奧開幕在即 日本代表團一選手確診

北京冬奧開幕在即 日本代表團一選手確診
冬奧／姚明第3度任奧運火炬手 三張照片看體型變化

冬奧／姚明第3度任奧運火炬手 三張照片看體型變化
普亭冬奧與習近平會談 俄中擬簽天然氣金融協議

普亭冬奧與習近平會談 俄中擬簽天然氣金融協議

熱門新聞

2022年北京冬奧，姚明再次擔任火炬手。（新華社）

冬奧／姚明第3度任奧運火炬手 三張照片看體型變化

2022-02-02 15:45
北京冬奧送給選手一人一台三星手機。（視頻截圖）

冬奧／選手禮包送三星手機 網友：怎不是華為、小米？

2022-02-01 19:11
北京冬奧在即，美媒報導，中國政府為確保奧運期間一切盡如人意，將對氣候實施人工控制。新華社

確保冬奧藍天白雲 美媒：北京人工翻雲覆雨、喜憂難說

2022-01-29 08:03
「西班牙蠻牛」納達爾歷經5盤馬拉松大戰，在澳網決賽上演超級逆轉，擊敗梅德維夫，生涯第21座大滿貫到手。(美聯社)

澳網／馬拉松對決大逆轉 納達爾奪第21座大滿貫寫新猷

2022-01-30 09:25
北京冬奧於2月4日開幕。Getty Images

峰迴路轉 中華代表團要參加北京冬奧開閉幕式

2022-01-31 22:06
傳奇球星布萊恩與女兒雕像豎立事故地點。（路透）

NBA／布萊恩「溫柔對望愛女」失事地放置雕像 球迷淚崩

2022-01-27 08:01

超人氣

更多 >
女等洗車10分鐘跟路人踢足球 意外獲得改變命運新差事

女等洗車10分鐘跟路人踢足球 意外獲得改變命運新差事
林青霞一身大紅向粉絲拜年 被打趣過「加拿大時間」

林青霞一身大紅向粉絲拜年 被打趣過「加拿大時間」
紐約7旬老人露宿街頭 上海同鄉會眾籌助返滬

紐約7旬老人露宿街頭 上海同鄉會眾籌助返滬
春節紅包給多少才不失禮？華人發愁

春節紅包給多少才不失禮？華人發愁
冬奧／姚明第3度任奧運火炬手 三張照片看體型變化

冬奧／姚明第3度任奧運火炬手 三張照片看體型變化