冬奧／姚明第3度任奧運火炬手 三張照片看體型變化

2022年北京冬奧，姚明再次擔任火炬手。（新華社）

北京2022年冬奧會火炬接力啟動儀式2日在京隆重舉行。國務院 副總理韓正點燃北京2022年冬奧會火炬，並交給第1棒火炬手、中國首位世界速滑冠軍羅致煥。

9時16分許，韓正宣布：北京2022年冬奧會火炬接力開始！頓時，現場掌聲、歡呼聲此起彼伏，奧林匹克森林公園一片沸騰。伴隨著《一起向未來》歌曲響起，火炬手高擎火炬，向觀眾展示後起跑，開始火炬傳遞。

當日共有135名火炬手在奧林匹克森林公園進行10.6公里的火炬傳遞。其中，中國籃球協會主席姚明作為第19棒火炬手，點燃了第20棒火炬手希臘駐華大使喬治·伊利奧普洛斯手中的火炬。

今年41歲的姚明曾為2004年雅典奧運 、2008年北京奧運擔任火炬手，加上本次冬季奧運，姚明已是第三次傳遞聖火，珍貴的新聞照片也看出他這些年的體型變化。

24歲的姚明2004年點燃北京頤和園聖火台上的火炬。（中新社）

作為北京雙奧火炬手，被問到有什麼特殊的感受？姚明表示，天雖然很冷，但心裡很溫暖，「有這冬天裡的一把火，挺暖的。」

北京2022年冬奧會火炬接力的主題是「迎接冰雪之約、奔向美好未來」。火炬將在北京、延慶、張家口三個賽區傳遞。2月4日，經過約1200名火炬手傳遞的北京冬奧 會火炬，將點燃國家體育場主火炬塔，迎來激動人心的奧運時刻。