冬奧會疫情下登場 外媒：中國幾成「空中禁區」

北京冬季奧運會4日將揭幕，在COVID-19疫情陰影下，當局採取高規格防疫措施。圖為北京永定門廣場設置奧運會徽。（中新社）

北京冬季奧運會4日將揭幕，在COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情 陰影下，當局採取高規格防疫 措施，包括取消大量國際航班，外媒形容中國幾成「空中禁區」。

德國之聲中文網在冬奧會前夕引述德國「法蘭克福匯報」（Frankfurter Allgemeine Zeitung）報導說，依據中國的「清零」防疫策略，境外航班在中國機場落地後，一旦發現5個以上陽性病例，該航線就必須停飛2至8週。

這篇題為「中國取消了幾乎全部境外航班」的報導表示，中國將這一措施稱為「熔斷規定」，隨著COVID-19變種病毒Omicron的蔓延，根據熔斷規定而被取消的航班數量創下了新紀錄。

報導引述德國交通部表示，今年1月以來，已有22個德國飛往中國的航班被取消。

另據中國航空業服務商Flight Manager的數據，今年1月已有140個以上國際航線被禁。這是中國於去年6月引入熔斷措施後，被禁航線的最高記錄。2021年，共有529個航班被禁。

除了針對飛航的熔斷禁令，去年底以來，在Delta和Omicron陸續攻入中國大陸以及北京冬奧 將於2月4日登場的情況下，各地都採取高規格的防疫措施。

以陝西西安為例，當地因出現傳播鏈不明的本土確診而自去年12月23日開始封城，直到本月24日才全面解封，歷時32天。在嚴格的封鎖措施下，期間居民的生活、就醫、工作大受影響，甚至發生孕婦因缺乏有效核酸證明而被醫院拒收、導致流產的憾事。

與北京高鐵車程約35分鐘的天津市在冬奧前也爆發了Omicron本土疫情，除了暫停跨省客運及包車，由於擔心病毒擴散到北京，部分進京檢查站加強了防疫檢查，有車輛甚至被勸返。

因舉辦冬奧而受到全球關注的北京市也自1月15日開始通報本土確診病例，並同時受到Delta和Omicron夾擊，當局如臨大敵。

疫情之下，北京冬奧採取閉環管理，在北京、張家口和延慶等三地舉行的所有比賽都將於封閉狀態中舉行；運動員、教練團隊、官員、工作人員、承包商、志工和記者期間將與外界隔開，比賽場地、酒店、運動員住處、媒體設施和交通網絡都在「泡泡」內，「沒有其他人進去，沒有人出來」。

北京冬奧的高規格防疫引起許多不同意見，法新社曾引述法國駐北京外交官表示，冬奧會的防疫管控如此極端，他們擔心無法向閉環中的（法國）國民提供適當協助。

此外，北京冬奧揭幕前約半個月，北京冬奧組委會官網公布，鑑於疫情防控形勢依舊嚴峻複雜，決定改變原定的售票政策，不公開銷售門票，而是組織特定觀眾現場觀賽。