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峰迴路轉 中華代表團要參加北京冬奧開閉幕式

聯合新聞網／台北報導
北京冬奧於2月4日開幕。Getty Images
北京冬奧於2月4日開幕。Getty Images

體育署上月28日場才宣布因防疫與航班的因素不參加北京冬奧開閉幕式，3天後的昨天深夜由中華奧會發布決定配合派員參加開幕典禮，中華奧會表示，與體育署等相關單位協商後，決定調規畫，派員出席開閉幕典禮。

冬奧中華代表團，有4名選手取得參賽資格，全團成員幾乎都已抵達北京。而當28日體育署說明基於防疫及交通因素，我代表團規劃將不派員參加開閉幕式，中華奧會在隔天接獲國際奧會聯繫，對於奧林匹克憲章的涵義進行詳細的解釋說明，要求所有國家奧會應遵照奧林匹克憲章履行參與奧運會的相關責任，包含參加相關典禮。

針對原先擔心台方評估的航班及防疫議題，國際奧會理解本會表達因全球疫情帶來的疑慮，以及保護選手和團員健康的用心，但也請中華奧會了解，國際奧會將全力協助，同時非常詳細說明國際奧會及北京冬奧籌備會對於本次冬運會在防疫上所做的周全準備，以確保賽會的安全舉辦，強調中華代表團得以在冬奧期間的閉環式賽事泡泡內安全運作（包含相關典禮活動）。

基於國際奧會於近日數度提供詳盡的說明，本於遵循奧林匹克團結的基本原則，以及雙方良好溝通及相互理解下，中華奧會允諾將再與代表團成員溝通，做好各項防疫準備，並盡力克服航班困難，在兼顧防疫與團員健康的最大化原則下，依國際奧會建議派員參加開閉幕式。

防疫 北京冬奧 疫情

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