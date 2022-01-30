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專家：冬奧閉環內防疫措施 有效確保涉奧人員安全

記者羅印冲／即時報導
北京冬奧醫療小組首席專家麥克洛斯基（中）參加北京冬奧會疫情防控記者會。取材自觀察者網
北京冬奧醫療小組首席專家麥克洛斯基（中）參加北京冬奧會疫情防控記者會。取材自觀察者網

北京冬奧會醫療小組首席專家麥克洛斯基表示，截至目前，（北京冬奧）閉環內所有防疫措施運轉順利，我們完全可信賴它；對於涉奧人員和中國人民來說，北京冬奧會是一個安全的賽事。

據觀察者網，北京冬奧會疫情防控記者會29日舉行，麥克洛斯基首先強調了防疫手冊的重要性。他說，防疫手冊是每名運動員、相關涉奧人員、中方保障人員必須遵循的準則，包括遠端防控，疫苗接種，閉環管理，核酸檢測、追蹤與隔離等，特別強調嚴格的個人防護和良好的衛生習慣。必須要落實好，才能保證閉環安全，保證賽事順利舉行。

記者問到，是否會出現閉環內外疫情滲透？麥克洛斯基表示，東京奧運會就採取了類似的閉環管理政策，從最終效果看，並未出現閉環內外交叉傳播，影響日本民眾的情況。

他說，正是有這一經驗，我們可以滿懷信心地認為，現在的閉環管理政策能有效運轉，只要嚴格執行，就能防止疫情滲透。

對於運動員入境，麥克洛斯基指出，我們採取的是三層篩查政策，分別對應出發前、抵達機場時、進入閉環後，在每一層級檢測時，都有可能識別出一些新病例，這是一些人可能在潛伏期（的緣故），但如果出發前被檢測出陽性，則會禁止進入中國參賽。

麥克洛斯基表示，隨著抵達中國的各代表隊人數持續增加，未來幾天，檢測出陽性的病例數可能達到峰值。在防疫體系中，所有檢測為陽性者都要接受複檢，如果復檢仍呈陽性，則會識別為確診陽性。

他說，挑戰很艱鉅，但我們的目標從來都不是出現零病例，而是要切斷疫情傳播。只要嚴格執行閉環管理，進行核酸檢測，就能在第一時間篩查出病例，阻斷傳播、阻止擴散。

北京冬奧 檢測 疫情

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