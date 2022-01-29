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微博警告用戶不得轉發冬奧賽事影片 違者可禁言

中央社／台北29日電
北京冬奧即將舉行，中國網路社群微博稱，微博用戶不能轉發冬奧賽事影片，否則內容會遭刪除或封鎖，嚴重違規者會遭禁言等處罰。美聯社
北京冬奧即將舉行，中國網路社群微博稱，微博用戶不能轉發冬奧賽事影片，否則內容會遭刪除或封鎖，嚴重違規者會遭禁言等處罰。美聯社

北京冬奧即將舉行，中國網路社群微博稱，微博用戶不能轉發冬奧賽事影片，否則內容會遭刪除或封鎖，嚴重違規者會遭禁言等處罰。有網民留言回應「收到這個消息我還以為我犯事了」。

微博管理員28日公告稱，根據中央廣播電視總台的聲明，中央廣播電視總台擁有北京冬奧在中國大陸地區（含澳門）的獨家全媒體權利及分授權權利。如果未經權利人授權，在微博平台上以不符合法律規定的方式，使用權利人所播出的奧運會賽事影片，將會侵犯權利人的合法權益。微博平台將對有關內容進行刪除、封鎖等，嚴重違規者會遭禁言等處罰。

不少網民對微博的措施感驚訝，有網民留言指「收到這個消息我還以為我犯事了」，另有網民回應「就無語，自己個兒家的賽事還不能讓發，那我真的很喜歡冰墩墩雪熔也不讓發呀」，有網民表示「嚇一跳，以為自己做錯了什麼」。

路透社29日報導，國際奧委會嚴格保障奧運轉播權，並指不允許在社群平台分享比賽畫面，即使運動員也一樣。

報導指出，在東京奧運比賽期間，牙買加短跑名將佛瑞塞-普萊斯（Shelly-Ann Fraser-Pryce）曾在社群網站Instagram發布她在女子100公尺和200公尺短跑決賽的獲勝影片，該影片卻被短暫封鎖。

微博 北京冬奧 社群網站

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