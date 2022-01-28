冬奧外交 習近平2月4日至6日將與多國領袖舉行雙邊活動

即將登場的北京冬奧，將成為中國近兩年來最重要的「主場外交」活動。圖為27日晚間，旗手演練冬奧升旗儀式。新華社

即將於2月4日登場的北京冬奧 ，將成為新冠肺炎疫情 爆發後兩年來，中國最重要的一次「主場外場」活動。據央視新聞報導，中國國家主席習近平 將於2月4日至6日出席北京2022年冬奧開幕式，為前來出席開幕式的外國元首、政府首腦、王室成員及國際組織負責人舉行歡迎宴會，並舉行相關雙邊活動。

報導並公布將出席北京2022年冬奧開幕式及相關活動的國際政要名單，包括：俄羅斯總統普亭、柬埔寨國王西哈莫尼、新加坡總統哈莉瑪，以及哈薩克、吉爾吉斯、塔吉克、土庫曼、烏茲別克等中亞五國總統。

此外，埃及總統、波蘭總統、賽爾維亞總統、阿根廷總統、厄瓜多總統、蒙古國總理、巴基斯坦總理，以及沙烏地阿拉伯王儲穆罕默德、泰國公主詩琳通在內的多國王室成員也將出席北京冬奧。

根據央視新聞公布的名單，將出席北京冬奧開幕式的外國元首、政府首腦、王室成員及國際組織負責人超過30人。

2020年初新冠肺炎疫情爆發後，習近平已經兩年未曾踏出國門，基本也不與外國訪賓見面。而且基於安全考量，過去一段時間，外賓到訪中國，甚至都被安排在北京以外地區與中共官員會面或舉行會談。

本月稍早，沙烏地阿拉伯、科威特等中東六國外長相繼到訪，與中國國務委員兼外交部長王毅的會面就被安排在江蘇無錫。

不過，習近平本月25日已在北京釣魚台國賓館會見國際奧會（IOC）主席巴赫（Thomas Bach）。根據中國外交部新聞稿，習近平告訴巴赫，中國舉辦北京冬奧不僅得到中國人民的支持，也得到國際社會的支持。

習近平說，「我們完全有信心保障參賽及相關人員、中國人民的健康安全」。他並強調，中方將為奧林匹克運動和推動構建「人類命運共同體」作出新的更大貢獻。

而在美國號召下，英國、加拿大、澳洲、丹麥、立陶宛等國，早前相繼宣布「外交抵制」北京冬奧。奧地利、比利時、荷蘭、紐西蘭、拉脫維亞、瑞典等國則以疫情為由，宣布不派官員與會。