我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

黃曉明結束6年婚姻「三大端倪」早洩名存實亡

澳網／納達爾生涯第6度挺進決賽 距改寫紀錄差1勝

冬奧外交 習近平2月4日至6日將與多國領袖舉行雙邊活動

記者林則宏／即時報導
即將登場的北京冬奧，將成為中國近兩年來最重要的「主場外交」活動。圖為27日晚間，旗手演練冬奧升旗儀式。新華社
即將登場的北京冬奧，將成為中國近兩年來最重要的「主場外交」活動。圖為27日晚間，旗手演練冬奧升旗儀式。新華社

即將於2月4日登場的北京冬奧，將成為新冠肺炎疫情爆發後兩年來，中國最重要的一次「主場外場」活動。據央視新聞報導，中國國家主席習近平將於2月4日至6日出席北京2022年冬奧開幕式，為前來出席開幕式的外國元首、政府首腦、王室成員及國際組織負責人舉行歡迎宴會，並舉行相關雙邊活動。

報導並公布將出席北京2022年冬奧開幕式及相關活動的國際政要名單，包括：俄羅斯總統普亭、柬埔寨國王西哈莫尼、新加坡總統哈莉瑪，以及哈薩克、吉爾吉斯、塔吉克、土庫曼、烏茲別克等中亞五國總統。

此外，埃及總統、波蘭總統、賽爾維亞總統、阿根廷總統、厄瓜多總統、蒙古國總理、巴基斯坦總理，以及沙烏地阿拉伯王儲穆罕默德、泰國公主詩琳通在內的多國王室成員也將出席北京冬奧。

根據央視新聞公布的名單，將出席北京冬奧開幕式的外國元首、政府首腦、王室成員及國際組織負責人超過30人。

2020年初新冠肺炎疫情爆發後，習近平已經兩年未曾踏出國門，基本也不與外國訪賓見面。而且基於安全考量，過去一段時間，外賓到訪中國，甚至都被安排在北京以外地區與中共官員會面或舉行會談。

本月稍早，沙烏地阿拉伯、科威特等中東六國外長相繼到訪，與中國國務委員兼外交部長王毅的會面就被安排在江蘇無錫。

不過，習近平本月25日已在北京釣魚台國賓館會見國際奧會（IOC）主席巴赫（Thomas Bach）。根據中國外交部新聞稿，習近平告訴巴赫，中國舉辦北京冬奧不僅得到中國人民的支持，也得到國際社會的支持。

習近平說，「我們完全有信心保障參賽及相關人員、中國人民的健康安全」。他並強調，中方將為奧林匹克運動和推動構建「人類命運共同體」作出新的更大貢獻。

而在美國號召下，英國、加拿大、澳洲、丹麥、立陶宛等國，早前相繼宣布「外交抵制」北京冬奧。奧地利、比利時、荷蘭、紐西蘭、拉脫維亞、瑞典等國則以疫情為由，宣布不派官員與會。

北京冬奧 習近平 疫情

上一則

MLB／鈴木一朗2025挑戰名人堂 ESPN看好全票通過

下一則

澳網／上次封王是2009 納達爾：我沒想過還有機會

延伸閱讀

習近平春節前考察 這次到山西

習近平春節前考察 這次到山西
短評／普亭、金正恩 究竟是誰讓習近平不開心？

短評／普亭、金正恩 究竟是誰讓習近平不開心？
習近平晤國際奧會主席 俄派500人赴北京冬奧

習近平晤國際奧會主席 俄派500人赴北京冬奧
習近平主持中亞五國建交30年視訊峰會 提5點建議

習近平主持中亞五國建交30年視訊峰會 提5點建議

熱門新聞

北京冬奧下個月4日即將登場，圖為一名工作人員21日在裝設看板。(Getty Images)

紐時：從2008奧運到今年冬奧 中國不屑再討好國際

2022-01-23 02:34
塞爾蒂克隊中鋒康特。(路透資料照片)

NBA／才邀訪中國 康特：姚明Instagram封鎖我

2022-01-24 01:06
大聯盟退役投手、曾在2009到11年效力洋基隊的米崔，因為殺害前女友1歲10個月大的女兒，遭判刑50年定讞。(Getty Images)

前洋基投手姦殺1歲女童 遭判刑50年

2022-01-22 23:41
由於澳洲天氣過於炎熱，迫使納達爾改變以往在比賽中的發球習慣。(歐新社)

澳網／墨爾本實在太熱了 納達爾被迫改變發球「怪僻」

2022-01-25 18:49
球迷穿著「彭帥在那裡？」的衣服遭到驅逐。 取材自推特

澳網／穿「彭帥在哪裡」 球迷遭驅離

2022-01-23 07:58
納達爾不斷後退的髮際線一直是球迷們討論的話題。圖為他19日參加澳網的照片。(路透)

澳網／納達爾的頭髮怎麼了？ 球迷呼喊救救髮際線

2022-01-23 00:06

超人氣

更多 >
英媒爆中國極音速武器專家洩密投誠 助西方防禦

英媒爆中國極音速武器專家洩密投誠 助西方防禦
現場直擊／小年夜遇持槍入室搶劫 華人1死1傷

現場直擊／小年夜遇持槍入室搶劫 華人1死1傷
「手術室裡全是錢」醫院聚餐橫幅 網友怒轟沒醫德

「手術室裡全是錢」醫院聚餐橫幅 網友怒轟沒醫德
識別KN95口罩假冒產品看這些

識別KN95口罩假冒產品看這些

還原最轟動「性愛片外流事件」 清純灰姑娘變「波神」

還原最轟動「性愛片外流事件」 清純灰姑娘變「波神」