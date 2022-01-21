冬奧／聖火連續傳3天 火炬手最老86歲、最小14歲

北京冬奧將在大年初四開幕。(新華社)

北京2022年冬奧和冬殘奧會火炬傳遞線路21日發布。北京冬奧 火炬傳遞將於2月2日至4日進行，北京冬殘奧會火炬接力將於3月2日至4日進行，機器人和自動駕駛等技術將融入傳遞場景。

北京冬奧組委副秘書長、火炬傳遞專項團隊主任徐志軍表示，北京冬奧火炬傳遞將於2月2日至4日在北京、延慶、張家口三個賽區進行。火炬傳遞路線共包括11個閉環外的封閉傳遞區域，和1個閉環內的獨立傳遞區域。

其中，北京賽區共設4個點位，延慶賽區共設2個點位，張家口賽區共設5個點位，北京奧林匹克森林公園點位將經過兩次。

2月2日，將舉行北京冬奧火炬接力啟動儀式。隨後，火炬將在北京奧林匹克森林公園、北京冬奧公園傳遞。

2月3日上午，將在延慶的八達嶺長城和世界葡萄博覽園傳遞；2月3日下午將在張家口陽原泥河灣考古遺址公園、張北德勝村、張家口工業文化主題公園、崇禮富龍滑雪 場、張家口大境門遺址傳遞。

2月4日，將在頤和園、北京奧林匹克森林公園和大運河森林公園傳遞。其中，來自奧林匹克大家庭的約50名火炬手將在2月4日奧森公園場完成閉環內傳遞。

徐志軍稱，北京冬殘奧會火炬接力將於3月2日至4日進行。其中，火種匯集儀式3月2日下午在天壇公園舉行，來自英國 曼德維爾，以及北京、延慶、張家口三個賽區共9處城市火種匯集成本屆冬殘奧會的官方火種。

北京冬奧組委表示，北京冬奧火炬手約1200名，北京冬殘奧會火炬手約600名，年齡最大的86歲，最小的14歲。除中國公民外，還有來自20多個國家和地區的國際友人。

徐志軍稱，北京冬奧火炬接力將把機器人和自動駕駛等具有廣泛應用前景、符合未來發展方向的技術，融入傳遞場景中。北京冬奧組委還將發起活動，民眾參與互動可獲得官方電子證書，成為「火炬網絡護跑手」。