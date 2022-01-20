冬奧／滑雪好手谷愛凌抵北京備戰 吃了最愛的餃子

谷愛凌吃了最愛的餃子。（取材自微博）

現年18歲、生於舊金山的中美混血滑雪 好手谷愛凌(Eileen Gu)近日在微博發布照片，這位即將在北京冬奧 上參加三項比賽的選手已經抵達北京，並且吃上了自己最愛的餃子 。

北京青年報報導，自2021年12月2日傷癒復出以來，谷愛凌參加的9場比賽全部站上領獎台，共獲得6金2銀1銅。其中5金1銀來自世界杯賽事，1金1銀1銅來自職業賽事激浪巡迴賽。不僅如此，谷愛凌在昔日弱項大跳台項目中也獲得金牌，取得技術難度突破。

谷愛凌抵達中國展開最後備戰，她在自己的社交媒體發佈照片，包括在機場候機、登機，以及進入閉環後吃到的餃子。回到北京之後，谷愛凌第一時間發了社交媒體，曬出了四張照片，其中一張是在機場彈跳，從照片中可以看到，谷愛凌跳躍能力驚人，長臂直接摸到了通道上方的標誌牌上沿。

谷愛凌最喜歡吃的就是餃子，她在微博上曬出了自己在閉環裡吃餃子的圖片，20個大餃子，並配文：「北京的餃子（很贊），全吃完了。」

在接下來的時間裡，谷愛凌將盡快適應冬奧的天氣。根據北京冬奧賽程，谷愛凌將先在首鋼大跳台出戰自由式滑雪大跳台比賽，隨後前往張家口，搶攻坡面障礙技巧和U型場地技巧的金牌。