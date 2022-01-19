我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

「人魔」法國影帝加斯帕尤利爾滑雪意外 37歲驟逝

美財長葉倫：Omicron不會破壞美國持續的經濟復甦

冬奧／氣候變遷衝擊 本世紀末恐只剩日本札幌能主辦

中央社／渥太華18日綜合外電
圖為札幌的雪景。（路透）
圖為札幌的雪景。（路透）

加拿大滑鐵盧大學今天發布研究指出，若未大幅減少溫室氣體，到了本世紀末，過去主辦冬季奧運的21座城市只剩日本札幌（Sapporo）能公平且安全地舉辦冬奧賽事。

由滑鐵盧大學（University of Waterloo）領導的一個國際研究小組，檢視了1920年代以來的歷史氣候資料以及未來的氣候變遷趨勢。

他們推斷，瑞士聖莫瑞茲（St Moritz）和挪威里爾哈默（Lillehammer）等滑雪聖地，可能會在本世紀中後期成為奧運遺跡，由於氣候條件不可靠，恐無法再成為奧運東道主。

札幌曾於1972年主辦冬季奧運。（美聯社）
札幌曾於1972年主辦冬季奧運。（美聯社）

研究顯示，這些主辦城市2月日間平均氣溫穩步上升，1920年代至1950年代奧運舉辦期間為攝氏0.4度，到1960年代至1990年代增至攝氏3.1度，21世紀奧運期間更升至攝氏6.3度，包括下個月登場的北京奧運。

滑鐵盧大學的地理與環境管理教授史考特（Daniel Scott）告訴路透：「若我們繼續沿著當前軌跡行進，到了本世紀末，札幌將成為唯一一個氣候條件可靠的地點。」

「即使是到本世紀中葉，氣候條件可靠的地點，也會比我們過去擁有的至少21個還要少。」

札幌曾於1972年主辦冬季奧運。

歐洲一直是冬奧的搖籃，舉辦超過一半的冬季奧運，包括1924年主辦第一屆冬奧的法國東部河谷沙木尼（Chamonix），和繼北京之後的義大利城市米蘭（Milan）及附近的滑雪勝地柯蒂納戴比索（Cortina d'Ampezzo）。

但歐洲的阿爾卑斯地區已感受到氣候變遷的影響，史考特說，這項研究向國際奧林匹克委員會（IOC）傳達的訊息是，他們未來選擇冬奧場地時必須更加靈活，轉往海拔更高的地區，來舉辦競速等滑雪賽事。

奧地利因斯布魯克大學（University of Innsbruck）的史泰格（Robert Steiger）說：「氣候變遷正在改變冬奧場地的地理環境，不幸的是，若干以冬季運動聞名的主辦城市將不復存在。」

「歐洲大多主辦城市預計最快在2050年代就會瀕臨或處於不可靠狀態，即使未來邁向低碳排環境也是如此。」

奧運 氣候變遷 滑雪

上一則

NBA／想效力公鹿20年 字母哥27歲名列史上傳奇球星

延伸閱讀

防疫壓力大… 荷蘭搞創意 「砸爛汽車」發洩怒氣

防疫壓力大… 荷蘭搞創意 「砸爛汽車」發洩怒氣
疫情讓人喘不過氣 荷蘭人砸車釋放壓力

疫情讓人喘不過氣 荷蘭人砸車釋放壓力
國會暴動周年╱共和黨員低調轉移焦點 避談川普罪責

國會暴動周年╱共和黨員低調轉移焦點 避談川普罪責
Omicron肆虐 舊金山取消跨年煙火秀

Omicron肆虐 舊金山取消跨年煙火秀

熱門新聞

谷愛凌本月8日在加州比賽。(Getty Images)

滑雪好手谷愛凌代表中國參加冬奧 是否放棄美籍成疑

2022-01-10 21:22
約克維奇(左)現身機場。 路透

約克維奇簽證法律戰敗訴 路透：已登機將離開墨爾本

2022-01-16 07:41
網壇世界球王約克維奇。(美聯社)

球王約克維奇認了 明知新冠檢測陽性還接受記者採訪

2022-01-11 22:10
北京首鋼球星林書豪。(新華社)

CBA賽後受訪落淚 林書豪：覺得人生太難本想放棄

2022-01-16 11:01
澳洲13日再次取消澳網男單頭號種子約克維奇的簽證，使他可能在展開澳網衛冕前被踢出境。他的律師團將向法院聲請禁制令。（歐新社）

約克維奇恐3年不能打澳網 律師批澳洲「懲罰性」決定

2022-01-14 04:05
塞爾維亞網球好手約克維奇。（Getty Images）

澳洲法院駁回上訴 約克維奇確認放棄澳網：會配合離境

2022-01-16 02:40

超人氣

更多 >
玉女歌手劉藍溪嫁醫生剃度出家 傳舊金山圓寂享壽61歲

玉女歌手劉藍溪嫁醫生剃度出家 傳舊金山圓寂享壽61歲
免費新冠快篩檢測盒可下單了 網站提前一天上線

免費新冠快篩檢測盒可下單了 網站提前一天上線
方芳要中國出手教訓台灣「打兩巴掌他才知道厲害」

方芳要中國出手教訓台灣「打兩巴掌他才知道厲害」
亞裔女老師將2童獨留家中2天2夜 被控4罪名

亞裔女老師將2童獨留家中2天2夜 被控4罪名
史上最大規模 拜登政府下周起免費發放4億個N95口罩

史上最大規模 拜登政府下周起免費發放4億個N95口罩