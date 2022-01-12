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中國式普篩極限？掐住北京咽喉的天津Omicron危機

北京冬奧台灣不缺席 將參加雪橇、高山滑雪等項目

記者林則宏／即時報導
圖為北京街頭的2022年冬奧與冬季帕運吉祥物。(中新社)
圖為北京街頭的2022年冬奧與冬季帕運吉祥物。(中新社)

北京冬奧即將在下個月4日登場，儘管當前兩岸關係不佳，但台灣仍將派遣選手參賽。大陸國台辦發言人朱鳳蓮表示，據了解，台灣冰雪運動員可望參與速滑、雪橇和高山滑雪等項目角逐。

對於台灣參與此次北京冬奧情況，朱鳳蓮在12日上午例行記者會中表示，「北京冬奧會是全球冰雪運動的盛會，是兩岸同胞共襄盛舉、共享榮光的平台，是兩岸同胞攜手一起走向未來的重要契機。我們歡迎台灣同胞參與北京冬奧會，共享冬奧盛會的激情、榮光與快樂」。

除了台灣的運動員將會參賽，在媒體採訪方面，朱鳳蓮說，根據此次冬奧會防疫要求，目前在北京駐點的五家台灣媒體、八名記者報名參加冬奧會非註冊記者採訪工作。

朱鳳蓮表示，國台辦將配合冬奧組委會，為台灣記者採訪報導冬奧會提供協助和便利，希望記者們通過採訪報導，給兩岸同胞帶來一場精彩的體育盛宴。

在志工服務方面，朱鳳蓮稱，自2019年12月5日啟動全球網絡招募北京2022年冬奧會和冬殘奧會志願者以來，在大陸的台灣民眾積極報名參與。目前有30多名在北京高校就讀的台灣學生成功入選賽會志願者，將在奧林匹克公共區、主媒體中心、國家體育場等場館參與賽事服務、媒體運行、體育、交通等服務工作。

北京冬奧 運動員 滑雪

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