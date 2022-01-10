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滑雪好手谷愛凌代表中國參加冬奧 是否放棄美籍成疑

記者胡玉立／綜合報導
谷愛凌本月8日在加州比賽。(Getty Images)
谷愛凌本月8日在加州比賽。(Getty Images)

現年18歲、生於舊金山的中美混血滑雪好手谷愛凌(Eileen Gu)，是北京冬奧會三個滑雪項目最被看好的奪牌選手。谷愛凌早在2019年即宣布不代表美國隊參賽，轉而代表中國奧運隊參賽；但最近，中國不承認雙重國籍，谷愛凌是否已放棄美國公民身分，突然成為各方關注焦點。

谷愛凌長住美國，能說一口流利中文，是半管(halfpipe)、斜坡式(slopestyle)和大型空中滑雪項目(big air)佼佼者。

谷愛凌2019年宣布將於2022年轉換國家隊身分，從代表美國轉為代表中國參賽時，曾在社群網站Instagram寫道，「這對我來說是個非常艱難的決定。」她希望此舉可以「激勵我媽媽出生地的數以百萬計年輕人，尤其是年輕女孩」；她想透過滑雪，「團結世人，促進共同理解，建立交流，建立國家之間的友誼」。

谷愛凌後來很快成為自由式滑雪明星，在美國和中國兩地都有重量級知名贊助商。最近，她的主要贊助商之一「紅牛」(Red Bull)官網寫道：「由於中國法律不承認雙重國籍，生於美國的谷愛凌15歲決定放棄美國護照、入籍成為中國公民，以便代表中國參賽。」

華爾街日報報導，該報要求「紅牛」確認谷愛凌真的放棄了美國護照之後，這段話就從「紅牛」官網消失了。面對追問，紅牛發言人只回覆「我們期待看到谷愛凌在即將到來的北京奧運會上為中國隊效力」。谷愛凌的紐約經紀人則拒絕評論。

年僅18歲的女子自由式滑雪好手谷愛凌。(Getty Images)
年僅18歲的女子自由式滑雪好手谷愛凌。(Getty Images)

北京奧運會訂2月4日揭幕，美國等多國以中國鎮壓穆斯林少數族群及其他侵犯人權行為為由，對奧運會進行外交抵制。對中國來說，在中西方關係緊繃之際，谷愛凌的出現，再好也不過。年輕時髦又聰明的谷愛凌，被史丹佛大學錄取，也曾與IMG模特經紀公司簽約，上過香港版「Vogue」，去年9月出席紐約Met Gala。

中國媒體報導稱，谷愛凌不僅滑雪技術高超，從鋼琴、芭蕾舞到攀岩等各種技能了得；中國中央電視台稱她為「完美的鄰家孩子」。

谷愛凌常說：「當我在美國時，我就是美國人；當我在中國時，我就是中國人。」她對中美兩國的擁抱，讓她在雙方政治角力中脫穎而出，並在世界兩大經濟體之間，持續保持高度行銷價值。

滑雪 奧運 北京冬奧

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