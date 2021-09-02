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籃球／日選手帕運輪椅籃球奪大三元 網讚「流川楓」

中央社／東京1日綜合報導
22歲選手鳥海連志（左）比賽表現優異拿下大三元，英姿引發日本網友討論。（美聯社）
22歲選手鳥海連志（左）比賽表現優異拿下大三元，英姿引發日本網友討論。（美聯社）

闖進東京帕運男子輪椅籃球8強賽事的日本隊，陣中一名22歲年輕選手鳥海連志在8月26日賽事中表現優異拿下大三元，英姿引發日本網友討論，有網友稱讚說「超像流川楓」。

日本朝日新聞報導，日本隊8月26日出戰哥倫比亞隊時，鳥海連志展現過人輪椅操作、妙傳、切入等技巧，全場攻下15分、17個籃板及10次助攻大三元。

鳥海英姿在日本社群網站引發討論，有網友甚至說「好像流川楓」。流川楓是日本1990年代人氣漫畫灌籃高手的登場人物，跟主角同隊卻也相互競爭，具有高水準的籃球技巧。

鳥海面對網友稱讚說，非常開心，但與其說是像流川楓那樣華麗的選手，不如說是比較土的選手，自己希望能在防守方面提升對球隊的貢獻度。

鳥海天生就沒有脛骨，後來為了方備安裝義肢在3歲時進行手術；他的左右手也有缺指。

輪椅籃球根據選手身障程度分級，每位選手都有一個數字，鳥海屬於相對身障程度較重的Low Pointer（數字低殘存機能少），負責防守對方主力球員靠近籃下等困難任務。

不過，鳥海擅用自己與生俱來的速度，不像一般的Low Pointer、表現相當活躍。教練京谷和幸說，鳥海在攻守方面都能展現出節奏，雖然年輕卻是有膽量的男人，「是隊上的中心人物」。

鳥海17歲時就出賽里約帕運，但球隊首輪就打包；時隔5年，日本隊從2008年北京帕運以來再度闖進八強，有機會在東京帕運寫新頁。

教練京谷和幸說，鳥海（左）在攻守方面都能展現出節奏，是隊上的中心人物。（路透）
教練京谷和幸說，鳥海（左）在攻守方面都能展現出節奏，是隊上的中心人物。（路透）

日本 東京 社群網站

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