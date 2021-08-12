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名嘴歧視東奧女拳擊金牌得主 日本TBS電視台致歉

中央社東京12日專電
日本選手入江聖奈在獲勝後慶祝。(新華社)
日本選手入江聖奈在獲勝後慶祝。(新華社)

日本體育評論員張本勳日前上TBS電視台資訊節目時，針對日本女拳擊手入江聖奈在東京奧運奪金牌一事做出蔑視女性及拳擊的發言，日本拳擊聯盟向TBS抗議後，今天接獲致歉函。

日本中日體育報電子版報導，在日韓國人、前日本職棒選手張本勳於本月8日在TBS電視台的「星期天早晨」節目上評論東奧拳擊女子羽量級項目奪下金牌的入江聖奈（隸屬於日本體育大學）時說：「女生竟也有喜歡互毆的人，看這（比賽）要做什麼」、「未出嫁的女生互毆臉部，竟有人喜歡這種競賽」。

對此，日本拳擊聯盟10日對TBS發出抗議函，今天接獲TBS的致歉文。文中提及，張本勳表示自己的語意沒表達完全清楚，其實他本意是稱讚入江選手奪金牌的壯舉，同時也覺得入江有能力奪得金牌，盼有更多女性打拳擊。

TBS的致歉文還表示，坦承張本勳的發言確實有會被認為是歧視女性及歧視拳擊賽之處，在該節目上沒好好做因應這一點，TBS已有所反省。對於這節目造成拳擊相關人士及觀眾感到不快一事，TBS深感抱歉。

張本勳8日的發言引起部分觀眾和網友抨擊，認為他的言論正好反映出他對女子拳擊這項運動存在偏見且歧視女性。有網友要求張本勳向入江聖奈及日本拳擊聯盟致歉。

日本 歧視 東京奧運

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