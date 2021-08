由於東京奧運 因疫情 延期一年,2024巴黎奧運將在三年內舉行,獎牌設計師Philippe Starck這次以「分享」作為設計理念,獎牌可各自分離,能總共分成四面,讓奪牌選手可以與家人或朋友分享喜悅。

Philippe Starck表示能為奧運設計獎牌是他的光榮,他認為獎牌得主會希望分享這份榮耀,所以將獎牌做為可拆式設計,總共能分成四面,可以與運動員家人與教練分享喜悅,並強調這次獎牌的主題為「Made For Sharing」。

An #Olympic medal is #MadeForSharing | A design concept by #Starck to celebrate everyone who helps make a champion #Paris2024 #ReadyFor24 pic.twitter.com/fNVHSSQgXe