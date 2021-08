東奧馬拉松弄翻整排水瓶 法國選手道歉：我真的拿不到

東京奧運 閉幕式之前進行傳統及最重要的賽事男子馬拉松 比賽,獲勝者將在閉幕儀式上頒獎,享受最高榮耀,最後由肯亞選手基普柯吉(Eliud Kipchoge)成功衛冕金牌,令所有人感動,特別是在高溫 下,面對酷熱天氣的煎熬,能夠完成比賽並且奪冠確實是不容易的事,不過,馬拉松賽事居然出現令人髮指的一幕,令網路一陣撻伐這名法國選手阿姆杜尼(Morhad Amdouni)。

這一幕是阿姆杜尼在水瓶補給站,在補給桌上排列好整齊的水瓶,沒想到阿姆杜尼伸手拿水瓶時,竟是打翻在前一排水瓶後,去拿最後一瓶水,讓別的跑者無法補給,特別在如此高溫天氣下,補充水份來得格外重要。這一幕的行為被網友PO在網路上,馬上就有不少譴責聲浪,甚至有網友就說,「這是報應,還好他只得17名。」

阿姆杜尼也在臉書解釋,「我想為影片中的引起的爭議畫下休止符,奧委會為了保證所有瓶裝水都是新鮮的,它們在此之前都被泡在水桶裡,導致瓶身變得很滑,而我試圖去拿那一排的第一瓶水,不過當我一碰到瓶身,全部都滑掉了。」、「我當時越來越疲憊,逐漸失去精力,我想對其他選手們道歉,我只想拿一瓶水,但我真的拿不到。」

然而他的道歉似乎沒有得到諒解,網友指稱他事後毫無撿起水瓶的行為,反而拿起最後一瓶水就走,「明顯是刻意為之。」

由於巴黎是下屆奧運主辦,對於法國者如此行為,連法國媒體也大加指責,希望避免讓外界對法國運動員有不好印象。

