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東奧馬拉松弄翻整排水瓶 法國選手道歉：我真的拿不到

體育新聞組／ 綜合報導
法國選手阿姆杜尼(倒地)，今年東奧參加1萬公尺及馬拉松賽事。（路透）
法國選手阿姆杜尼(倒地)，今年東奧參加1萬公尺及馬拉松賽事。（路透）

東京奧運閉幕式之前進行傳統及最重要的賽事男子馬拉松比賽，獲勝者將在閉幕儀式上頒獎，享受最高榮耀，最後由肯亞選手基普柯吉（Eliud Kipchoge）成功衛冕金牌，令所有人感動，特別是在高溫下，面對酷熱天氣的煎熬，能夠完成比賽並且奪冠確實是不容易的事，不過，馬拉松賽事居然出現令人髮指的一幕，令網路一陣撻伐這名法國選手阿姆杜尼(Morhad Amdouni)。

這一幕是阿姆杜尼在水瓶補給站，在補給桌上排列好整齊的水瓶，沒想到阿姆杜尼伸手拿水瓶時，竟是打翻在前一排水瓶後，去拿最後一瓶水，讓別的跑者無法補給，特別在如此高溫天氣下，補充水份來得格外重要。這一幕的行為被網友PO在網路上，馬上就有不少譴責聲浪，甚至有網友就說，「這是報應，還好他只得17名。」

阿姆杜尼也在臉書解釋，「我想為影片中的引起的爭議畫下休止符，奧委會為了保證所有瓶裝水都是新鮮的，它們在此之前都被泡在水桶裡，導致瓶身變得很滑，而我試圖去拿那一排的第一瓶水，不過當我一碰到瓶身，全部都滑掉了。」、「我當時越來越疲憊，逐漸失去精力，我想對其他選手們道歉，我只想拿一瓶水，但我真的拿不到。」

然而他的道歉似乎沒有得到諒解，網友指稱他事後毫無撿起水瓶的行為，反而拿起最後一瓶水就走，「明顯是刻意為之。」

由於巴黎是下屆奧運主辦，對於法國者如此行為，連法國媒體也大加指責，希望避免讓外界對法國運動員有不好印象。

東京奧運 高溫 馬拉松

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