東奧馬王「聖男孩」讓2選手拿零分 下場曝光

東奧賽事中最令人矚目的那匹馬「聖男孩(Saint Boy)」,慘讓兩位現代五項選手在馬術項目中「掛零」,更遭德國 選手教練痛打,令許多網友為牠的下場感到擔憂,如今國際現代五項總會(UIPM)也公開了「聖男孩」的近況。

東奧現代五項包含射擊、擊劍、游泳 、馬術和跑步,其中被視為熱門金牌得主的德國女子選手安妮卡‧史勒,就在馬術障礙賽中抽中馬搭檔「聖男孩」。不料牠卻拒絕配合、沒興趣跳過柵欄,甚至完全不想前進,使得史勒該項目成績掛零,讓她不禁在場上嚎啕大哭;不僅如此,本屆東奧馬術項目中分數掛零的6位選手當中,就有2位抽中馬王「聖男孩」。

德國現代五項女子選手安妮卡‧史勒在馬術障礙賽中,因馬匹「聖男孩(Saint Boy)」拒絕配合,沒興趣跳過柵欄,甚至完全不想前進,導致沒通過任何障礙。(歐新社)

針對馬術項目的抽馬環節,選手僅有20分鐘時間能和陌生馬匹交流,正因其不可預測性,也被外界視為現代五項中獨特的魅力之一。然而,此次不少選手卻認為比賽由官方配發的馬匹不確定性過高,德國奧委會也呼籲應改變規則,以保護選手及馬匹;另一方面,社群媒體 上也有不少網友為馬匹「聖男孩」的下場感到擔憂。

就在8日,國際現代五項總會(UIPM)在推特驚喜分享「聖男孩」的近況,文中指出「聖男孩」已返回位在日本滋賀的老家,飼主們也親切提供「聖男孩」回歸牧場的照片,表示「牠現在相當健康,只是賽後看起來有些疲倦。」

Here is #SaintBoy back home in Shiga Prefecture.



Saint Boy's owners at the Minakuchi Riding Club kindly provided an update on his condition after being contacted by @Tokyo2020 officials.



They said: "He is in good health, although fatigued from competition." pic.twitter.com/oiACwR1wqx