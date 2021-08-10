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東奧馬王「聖男孩」讓2選手拿零分 下場曝光

體育新聞組 / 綜合報導
德國現代五項女子選手安妮卡‧史勒在馬術障礙賽中，因馬匹「聖男孩（Saint Boy）」拒絕配合，沒興趣跳過柵欄，甚至完全不想前進，導致沒通過任何障礙。(歐新社)
德國現代五項女子選手安妮卡‧史勒在馬術障礙賽中，因馬匹「聖男孩（Saint Boy）」拒絕配合，沒興趣跳過柵欄，甚至完全不想前進，導致沒通過任何障礙。(歐新社)

東奧賽事中最令人矚目的那匹馬「聖男孩（Saint Boy）」，慘讓兩位現代五項選手在馬術項目中「掛零」，更遭德國選手教練痛打，令許多網友為牠的下場感到擔憂，如今國際現代五項總會（UIPM）也公開了「聖男孩」的近況。

東奧現代五項包含射擊、擊劍、游泳、馬術和跑步，其中被視為熱門金牌得主的德國女子選手安妮卡‧史勒，就在馬術障礙賽中抽中馬搭檔「聖男孩」。不料牠卻拒絕配合、沒興趣跳過柵欄，甚至完全不想前進，使得史勒該項目成績掛零，讓她不禁在場上嚎啕大哭；不僅如此，本屆東奧馬術項目中分數掛零的6位選手當中，就有2位抽中馬王「聖男孩」。

德國現代五項女子選手安妮卡‧史勒在馬術障礙賽中，因馬匹「聖男孩（Saint Bo...
德國現代五項女子選手安妮卡‧史勒在馬術障礙賽中，因馬匹「聖男孩（Saint Boy）」拒絕配合，沒興趣跳過柵欄，甚至完全不想前進，導致沒通過任何障礙。(歐新社)

針對馬術項目的抽馬環節，選手僅有20分鐘時間能和陌生馬匹交流，正因其不可預測性，也被外界視為現代五項中獨特的魅力之一。然而，此次不少選手卻認為比賽由官方配發的馬匹不確定性過高，德國奧委會也呼籲應改變規則，以保護選手及馬匹；另一方面，社群媒體上也有不少網友為馬匹「聖男孩」的下場感到擔憂。

就在8日，國際現代五項總會（UIPM）在推特驚喜分享「聖男孩」的近況，文中指出「聖男孩」已返回位在日本滋賀的老家，飼主們也親切提供「聖男孩」回歸牧場的照片，表示「牠現在相當健康，只是賽後看起來有些疲倦。」

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