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告別東京奧運賽場 他們重回打卡上班生活

新華社／北京9日電
數學博士基森霍佛在自行車女子公路賽奪得金牌。（美聯社）
數學博士基森霍佛在自行車女子公路賽奪得金牌。（美聯社）

東京奧運落幕，世界各地的約1萬1000名運動員在五環旗下揮手作別，留下全力拚搏的身影和一個個勵志故事。他們之中有很多非職業運動員，脫下奧運戰袍就要像普通人一樣，回歸工作與生活。

奧地利數學博士

沒有教練、沒有贊助、沒有保障團隊也沒有隊友打配合，在自行車女子公路賽中，數學博士基森霍佛（Anna Kiesenhofer）一騎絕塵領先優勢之大，讓荷蘭的亞軍選手在衝線時，誤以為自己獲得了金牌。

基森霍佛是標準學霸，曾就讀劍橋大學數學系，奧運後她將回到工作的洛桑聯邦理工學院，繼續研究非線性偏微分方程。

護士弗羅吉在男子10米氣手槍為伊朗斬獲首金。（路透）
護士弗羅吉在男子10米氣手槍為伊朗斬獲首金。（路透）

伊朗護士

弗羅吉（Javad Foroughi）算是奧運新人，四年前他才開始專業訓練，在男子10米氣手槍比賽中他為伊朗斬獲首金，賽後被譽為「民族英雄」。

工作之餘，醫院的地下室是他的訓練基地，日以繼夜四年練就奧運冠軍。福魯吉用他的故事告訴世人，只要堅定向前，夢想不會永遠遙不可及。

薩弗塞克為斯洛維尼亞贏得了史上首枚皮划艇激流迴旋金牌。（美聯社）
薩弗塞克為斯洛維尼亞贏得了史上首枚皮划艇激流迴旋金牌。（美聯社）

斯洛維尼亞警察

在男子單人划艇比賽中，薩弗塞克（Benjamin Savsek）為斯洛維尼亞贏得了史上首枚皮划艇激流迴旋金牌，這位34歲的老將曾兩次參加奧運，分別獲得第八和第六名，此次終於在東京圓夢奪金。

雖然常年保持高水平，但薩弗塞克的本職工作是一名警察，還是一名合格的電工。

魯本利馬爾多（左）為委內瑞拉出征重劍。（美聯社）
魯本利馬爾多（左）為委內瑞拉出征重劍。（美聯社）

委內瑞拉外送員

魯本利馬爾多（Ruben Limardo）2012年倫敦奧運曾獲得重劍個人冠軍，委內瑞拉44年的「金牌荒」就是他打破的。為了備戰東京奧運，他在波蘭送餐謀生，雖然本屆無緣領獎台，但是35歲的他依舊值得尊重，要知道他7歲開始練習擊劍，原本右手執劍，12歲時因為骨折不得不改用左手，一路堅持下來，最終憑借非慣用手斬獲了無數榮譽。

東京奧運 工作 警察

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