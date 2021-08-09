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東奧／英自由車「搶金夫婦」再破紀錄 合計奪奧運12金

中央社／靜岡8日綜合報導
英國自由車金牌夫妻傑森．肯尼（左）與蘿拉共奪下奧運12金。（路透）
英國自由車金牌夫妻傑森．肯尼（左）與蘿拉共奪下奧運12金。（路透）

英國自由車好手傑森．肯尼（Jason Kenny）正在談論剛到手的第9面奧運獎牌時，妻子蘿拉（Laura）正在他的身邊環場疾馳，試圖奪下個人第6金。

傑森．肯尼一邊說話，眼神一邊朝賽道上瞟，然後看向大螢幕。這對琴瑟和鳴的夫婦，是英國最成功的男女奧運選手。

蘿拉雖然沒能捍衛2016年里約奧運奪冠的女子全能賽金牌，但她先前奪下麥迪遜賽金牌，也是個人第5金，並在團體爭先賽奪銀。

隨著奧運即將落幕，傑森．肯尼拿下了競輪賽金牌，這對英國明星夫婦成為焦點。

傑森．肯尼打破多項紀錄，他奪下7枚奧運金牌，超越了拿下6金的英國自由車選手霍伊(Chris Hoy)。他也以7金2銀，在獎牌總數上超越了退役英國自由車手魏金斯（Bradley Wiggins）的5金1銀2銅。

蘿拉早已保有英國女子最多奧運金牌的紀錄，現在她追平了最多獎牌的紀錄，和英國馬術好手杜賈汀（Charlotte Dujardin）一樣奪下6枚奧運獎牌。

夫婦倆在切希爾（Cheshire）的家中將展示15枚奧運獎牌，其中12枚是金牌，這正好是蘿拉在里約奧運後立下目標，想要奪得的金牌數字，她想拿來做一座鐘。

傑森．肯尼說：「現在我們做到了，我本來期待蘿拉某天能拿到第12枚獎牌，而不是我。」

英國自由車金牌夫妻傑森．肯尼（左）與蘿拉。（路透）
英國自由車金牌夫妻傑森．肯尼（左）與蘿拉。（路透）

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