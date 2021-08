東奧／跳水王子戴利創英國紀錄 不引退稱「巴黎見」

英國 「跳水王子」湯姆戴利(Tom Daley)本屆東京奧運 賽事榮獲1金1銅,成為英國史上首位拿過4面獎牌的跳水選手,成績亮眼,成為媒體寵兒,年僅27歲的他已經參加四屆奧運,並宣告觀眾在2024年巴黎奧運還會看到他。

戴利本屆東奧先在雙人10公尺跳台與搭檔李伊(Matty Lee)擊敗中國「夢之隊」奪金,7日在單人10公尺跳台決賽,再與兩位中國好手曹緣、楊健爭奪,最後戴利收下銅牌。

戴利身為媒體寵兒,自2008年北京奧運開始、只有14歲稚齡就入賽場,獲大家稱讚「跳水金童」,在2012倫敦奧運又不負眾望於家鄉英國奪下單人10公尺跳台銅牌。2016年里約奧運,他又再於雙人10公尺跳台奪銅。

本屆他更因為在場邊打毛線的呆萌模樣獲得極大關注,同時他在Instagram上展示自己為獎牌編織收納袋的影片也獲得312萬次觀看。此次終於拿下個人奧運首金,成英國史上首位拿下4牌的跳水運動員,戴利賽後說:「我的膝蓋在5月份因半月板受傷動了手術,若你告訴我我會在今年奧運拿下一金一銅,我肯定會衝著你笑」。

根據PRIDE報導,關於退休 問題,戴利說:「R開頭的單字(Retire,退休)還不會出來。我要休息一下,至少花6個月的時間沉澱,我已經跳20年了,現在距離巴黎奧運只剩下3年,或許還會再加一些單人和雙人的賽事,所以,你們很可能在巴黎看到我」。

