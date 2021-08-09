東奧／跳水王子戴利創英國紀錄 不引退稱「巴黎見」

英國跳水好手Tom Daley本屆東京奧運賽事榮獲1金1銅。他一邊比賽一邊打毛線，堪稱本屆奧運最養眼鏡頭之一。（取材自Instagram／@2020Tokyo）

英國 「跳水王子」湯姆戴利（Tom Daley）本屆東京奧運 賽事榮獲1金1銅，成為英國史上首位拿過4面獎牌的跳水選手，成績亮眼，成為媒體寵兒，年僅27歲的他已經參加四屆奧運，並宣告觀眾在2024年巴黎奧運還會看到他。

戴利本屆東奧先在雙人10公尺跳台與搭檔李伊（Matty Lee）擊敗中國「夢之隊」奪金，7日在單人10公尺跳台決賽，再與兩位中國好手曹緣、楊健爭奪，最後戴利收下銅牌。

戴利身為媒體寵兒，自2008年北京奧運開始、只有14歲稚齡就入賽場，獲大家稱讚「跳水金童」，在2012倫敦奧運又不負眾望於家鄉英國奪下單人10公尺跳台銅牌。2016年里約奧運，他又再於雙人10公尺跳台奪銅。

本屆他更因為在場邊打毛線的呆萌模樣獲得極大關注，同時他在Instagram上展示自己為獎牌編織收納袋的影片也獲得312萬次觀看。此次終於拿下個人奧運首金，成英國史上首位拿下4牌的跳水運動員，戴利賽後說：「我的膝蓋在5月份因半月板受傷動了手術，若你告訴我我會在今年奧運拿下一金一銅，我肯定會衝著你笑」。

根據PRIDE報導，關於退休 問題，戴利說：「R開頭的單字（Retire，退休）還不會出來。我要休息一下，至少花6個月的時間沉澱，我已經跳20年了，現在距離巴黎奧運只剩下3年，或許還會再加一些單人和雙人的賽事，所以，你們很可能在巴黎看到我」。

On to the final! Go Papa go! Go @TomDaley1994! 💛 pic.twitter.com/l5OcLPcVyi — Dustin Lance Black (@DLanceBlack) August 7, 2021

戴利擔任編劇的丈夫布萊克（Dustin Lance Black）在家中與兒子一同為他加油打氣，日前上傳稚子在電視機前觀看戴利比賽的影片，寫到：「進決賽了！爸爸加油！」