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東奧／英金牌女拳擊手 踢拳、足球樣樣通

體育新聞組／綜合報導
普萊斯8歲時就寫下成為踢拳世界冠軍的目標，如今她在東奧女拳摘金。（歐新社）
普萊斯8歲時就寫下成為踢拳世界冠軍的目標，如今她在東奧女拳摘金。（歐新社）

英國女拳手普萊斯（Lauren Price）5：0擊敗中國的李倩，勇奪東京奧運中量級金牌。青少年時期的她不僅是踢拳世界冠軍，也是出色的足球員和跆拳道選手，傑出的運動表現轉換到拳擊場，依舊相當出色。

英國廣播公司（BBC）報導，普萊斯8歲時在作業寫下3個人生目標：成為踢拳世界冠軍、代表威爾斯足球隊征戰國際，以及打進奧運。如今27歲的她不僅達成所有目標，甚至超越，在奧運拿下金牌。

7歲時祖父母想讓她加入田徑隊，但因年紀太小被拒，最後曾任足球教練的祖父透過關係讓她加入一支新成立的足球隊，她也成為隊上唯一女隊員。普萊斯因熱愛運動消化體力的部分，不久後又開始練踢拳。

泰勒當年在地方育樂中心指導兒童時和普萊斯結緣。他回憶道：「她拚勁十足，總是想打手靶訓練，一周會練上七、八、九、十小時，每周練三、四晚…我們讓她參加比賽，她表現很好，我們就繼續讓她參賽。」「她的渴望和活動力好像永不滿足。」

普萊斯13歲時踢拳賽就和成人對打，也都獲勝；她拿過4次世界踢拳成人組冠軍和一堆歐洲金牌。普萊斯的祖母琳達（Linda）說：「為了踢拳，她有時一晚訓練4小時，對一個只有9、10歲的孩子來說，那樣的訓練時數多得嚇人。」

普萊斯踢拳成績亮麗，但也沒放棄足球。她14歲時加入女子足球隊，17歲前就代表家鄉威爾斯出戰過16歲以下、17歲以下和19歲級以下國際賽事，合計贏過52場比賽，她還在威爾斯19歲級以下女足隊擔任隊長。

此時普萊斯的兒時目標只差打進奧運。她說：「我從小就關心奧運，我記得（2004年雅典奧運）看到（英國女子田徑名將）霍姆斯（Kelly Holmes），國人很開心。那是最盛大的運動賽事，讓我起雞皮疙瘩，我只想有朝一日能參加奧運，無論是哪項運動。」

普萊斯8歲時就寫下成為踢拳世界冠軍的目標，如今她在東奧女拳摘金。（歐新社）
普萊斯8歲時就寫下成為踢拳世界冠軍的目標，如今她在東奧女拳摘金。（歐新社）

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